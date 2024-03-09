صاروخ التبييض وصفة الكريم كوري لتبيض البشرة وإزالة سواد 10 سنين والكلف من أول يوم هتبقي زي القشطة

تعتبر كريمات تفتيح البشرة وتبييضها منتجات شائعة في السوق، ومن بينها تبرز كريمات البشرة المبيضة الكورية بفعاليتها المذهلة، وتعتبر هذه المنتجات شهيرة بسبب قدرتها على تحقيق نتائج ملحوظة وسريعة في تفتيح البشرة والتخلص من التصبغات والعيوب الجلدية، وتحظى كريمات البشرة المبيضة الكورية بشهرة واسعة بين الفتيات والسيدات، حيث يشهدون على فعاليتها وينشرون تجاربهم الإيجابية معها، وتعمل تلك الكريمات على تفتيح البشرة بشكل طبيعي وآمن، وتحسين مظهرها بشكل عام وبفضل تركيباتها المتقدمة والمكونات الفعالة التي تحتوي عليها، تساعد هذه الكريمات في تقليل ظهور التصبغات والبقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة، وتحسين مرونتها ونعومتها.

وصفة الكريم كوري لتبيض البشرة

عندما يتعلق الأمر بعناية البشرة، يمكن أن تكون المكونات الطبيعية خيارًا رائعًا لتحقيق النتائج المرغوبة واحدة من الوصفات التي يمكنك تجربتها هي تحضير كريم النشا لتفتيح الوجه، وهذا الكريم الكوري الطبيعي يحتوي على مكونات فعالة تساعد على تفتيح البشرة وتحسين مظهرها بشكل طبيعي وآمن، وإليك قائمة المكونات التي ستحتاجها:

معلقتين صغيرة من مسحوق النشا.

معلقتين صغيرة من كريم الترطيب.

قطرات من فيتامين سي.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

معلقتين صغيرة من مسحوق الأرز.

ربع كوب من ماء الورد.

وإليك الخطوات لتحضير كريم النشا الكوري:

في وعاء، امزجي مسحوق النشا ومسحوق الأرز، وقلبي المكونين جيدًا. أضيفي ربع كوب من ماء الورد إلى الوعاء واستمري في التقليب حتى تحصلي على خليط ناعم. أضيفي ملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الخليط، وقلبي المكونات جيدًا للمزيج المتجانس. أضيفي كذلك 2 ملعقة صغيرة من كريم الترطيب وقطرات من فيتامين سي، واستمري في الخلط حتى تتكون تركيبة ناعمة ومتجانسة. بعد الانتهاء من تحضير الكريم، قومي بتطبيقه بلطف على وجهك وقلبك بحركات دائرية لطيفة. اتركي الكريم على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ليجف. بعد ذلك، قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ وجففه بلطف بمنشفة ناعمة. يمكنك استخدام هذا الكريم الطبيعي مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج ويجب أن تلاحظي تحسنًا في لون ومظهر بشرتك مع الاستخدام المنتظم.

كريم النشا والزبادي: وصفة طبيعية للتفتيح والترطيب

كريم النشا والزبادي هو وصفة طبيعية وفعالة لتحسين صحة البشرة وإضفاء تألق وترطيب عليها وفيما يلي طريقة تحضير هذا الكريم:

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا

ربع كوب من الزبادي الطبيعي

الخطوات: