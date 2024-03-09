مع زيادة قيمة العملة الصعبة..اعرف حقيقة رفع العائد في حسابات البنك الأهلي المصري بداية من مارس 2024

رفع العائد في حسابات البنك الأهلي حيث قرر البنك الأهلي تقديم زيادة جديدة على العائد في حسابات التوفير، وتكون نسبة العائد نحو 2 أو 3% وترجع النسبة إلى الشريحة التي يقع تحتها رصيد العميل في حسابه وحرص البنك الأهلي على توفير عائد كبير من أجل الراغبين في فتح حسابات جديدة، ولأن هناك مجالات كبيرة للاستثمار داخل مصر بعد صفقة رأس الحكمة.

رفع العائد في حسابات البنك الأهلي

اختلف العائد في حسابات التوفير حيث أنه يعتمد على إجمالي حساب العميل، وتكون الفائدة على الشرائح المختلفة للحسابات البنكية كما يلي:

تكون الفائدة على شريحة الرصيد من 3001 حتى 5000 هو 5.5% شهريًا، كما يمكن أن تكون 5.55% كل ربع سنة وصولًا إلى 5.6% كل نصف سنة، وبعدها 5.70% سنويًا.

أما حساب التوفير العادي شريحة رصيد 5001 حتى 100 ألف جنيه تكون الفائدة الشهرية 8.5%، أما الفائدة لثلاثة أشهر تكون 8.55% وبعدها تكون الفائدة لستة أشهر هي 8.6% حتى تصل في العام إلى 8.70%.

أما في الشريحة التي تكون أعلى من 100 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه تكون الفائدة السنوية 9%.

الفائدة في حسابات البنك الأهلي

قام البنك الأهلي برفع الفائدة لكافات الحسابات البنكية الخاصة بحسابات التوفير، وقد تكون الفائدة كما يلي: