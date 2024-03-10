“قراصنة خطفوا سوسو” نزل حالا تردد قناة كراميش للأطفال الجديد

قناة كراميش هي إحدى القنوات الفضائية المعروفة والتي اكتسبت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث تقدم قناة كراميش مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية المميزة، بالإضافة إلى تقديم محتوى جديد وحصري في عالم الأطفال، تحظى القناة بشعبية كبيرة وتحظى بمتابعة ملايين الأطفال في مختلف دول العالم، تقدم قناة كراميش محتوى ترفيهي وتعليمي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وتعزيز قيم إيجابية، تشمل برامجها الكرتونية قصصًا مسلية، وأغاني وتسجيلات موسيقية، وألعاب تفاعلية، وأنشطة تعليمية. تعتمد القناة على شخصيات كرتونية محبوبة ومعروفة مثل “كراميش” و”فرح” و”دودي” وغيرها، وتقدم قصصًا مشوقة ومضحكة تحمل رسائل تربوية وقيم إيجابية.

لاستقبال قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات

يجب ضبط التردد وفقًا للمعلومات التالية:

– التردد: 11390.

– استقطاب القناة: عمودي.

– معدل الترميز: 27500.

أما بالنسبة لاستقبال قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات

يجب ضبط التردد وفقًا للمعلومات التالية:

– التردد: 11430.

– استقطاب القناة: رأسي.

– معدل الترميز: 27500.

لضبط استقبال قناة كراميش أطفال

يمكن اتباع الخطوات التالية:

ضبط إعدادات جهاز التلفزيون أو الرسيفر. ادخال التردد الصحيح لقناة كراميش. تحديد القمر الصناعي المناسب (عرب سات أو نايل سات). ضبط معدل الترميز. الضغط على زر “بحث” للبحث عن القنوات المتاحة.

بعد اتباع هذه الخطوات السابقة، يمكنك استقبال قناة كراميش بسهولة.

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية متخصصة في برامج ومحتوى الأطفال. تأسست في لبنان وتعرض برامجها باللغة العربية. اشتهرت القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية المميزة التي تستهدف الأطفال في فئة العمر من 2 إلى 12 عامًا.

قناة كراميش تستخدم التقنية الحديثة

تستخدم قناة كراميش أساليب تواصل مبتكرة لاستقطاب وجذب اهتمام الأطفال، مثل استخدام التقنية الحديثة والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، كما تحرص القناة على تقديم محتوى متنوع ومبتكر يلبي احتياجات الأطفال في مختلف المجالات، بما في ذلك الترفيه، التعليم، الثقافة، والقيم الاجتماعية.

تشتهر قناة كراميش بأنها تقدم محتوى حصري وجديد بشكل منتظم، مما يحافظ على جاذبيتها لدى الأطفال ويثير اهتمامهم، وتعمل القناة على توسيع نطاق انتشارها وتوفير إمكانية مشاهدتها في مختلف مناطق العالم عبر توفير ترددات الاستقبال على الأقمار الصناعية المختلفة، وحققت قناة كراميش شهرة واسعة ونجاح كبير لدى الأطفال وأولياء الأمور، وهي تعد وجهة رئيسية للترفيه والتعليم للأطفال في العالم العربي وبعض المناطق الأخرى.

كما تقدم قناة كراميش للاطفال العديد من الفقرات المفيدة والتربوية لابنائنا الطلاب منها برنامج سايلنت وكذا برنامج سيبك من أساليبك وبرنامج كركبة وأيضاً برنامج سهران، بخلاف باقات الأغاني اللطيفة والبرامج التربوية والتعليمية الهامة التي تفيد الطفل وتساعد الاسرة في تنشئته تنشئة سليمة، وهو ما تسعى دائماً كل أسرة لان يكون المحتوى المستهدف لابنائها وخاصة في هذا السن هو محتوى جيد يناسب أعمارهم.