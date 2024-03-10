انزلي اشتري قبل شهر رمضان.. أسعار الخضار اليوم الأحد 10 مارس 2024 وفق أسعار السوق المحلي في مصر

مع اقتراب الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، وبعد رفع الفائدة إلى 6 %، تصدرت أسعار الخضار اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، من أجل معرفة أسعار الخضروات والفواكه لشرائها قبل استهلال رمضان الموافق 11 مارس 2024 من الشهر الجاري، حيث تهدف الأسر لشراء كميات كبيرة من الخضروات والفواكه لتخزينها في الثلاجة طوالش فترة الصيام، أو من أجل توزيعها على الفقراء والمساكين، ولهذا سنوضح خلال السطور التالية وموقعنا الإخباري تفاصيل أسعار الخضار اليوم بالكامل.

أسعار الخضار اليوم الأحد 10 مارس 2024

بعد رفع الفائدة 6 %، وفق آخر تحديثات بورصة السوق المصري للخضار، مع استهلال التعاملات التجارية تبلغ قيمة الخضروات الطازجة في السوق المصري اليوم الأحد كالآتي:

اليوم سجل كيلو البصل بسعر يتراوح بين 15 و19 جنيها.

اليوم سجل كيلو الطماطم بسعر يتراوح بين 5 و11 جنيها.

اليوم سجل كيلو البطاطس بسعر يتراوح بين 10 و13 جنيها.

سجل اليوم كيلو الكوسة بسعر يتراوح بين 3 و8 جنيهات.

اليوم سجل كيلو الجزر بسعر يتراوح بين 7 و10 جنيهات.

اليوم سجل كيلو الفاصوليا الخضار بسعر يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

اليوم سجل كيلو الباذنجان البلدي بسعر يتراوح بين 1.75 و3.25 جنيهات، بينما الباذنجان الرومي بسعر يتراوح بين 1.75 و3.25 جنيهات، وكيلو الباذنجان الأبيض بسعر يتراوح بين 1.75 و3.25 جنيهات.

كيلو الفلفل الرومي البلدي بسعر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

كيلو الفلفل الحار البلدي بسعر يتراوح بين 5 و8.5 جنيهات.

سجل كيلو الفلفل الملون بسعر يتراوح بين 18 و28 جنيها.

سجل كيلو الخيار الصوب بسعر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

سجل كيلو الخيار البلدي بسعر يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

سجل كيلو البامية بسعر يتراوح بين 20 و30 جنيها.

سجل كيلو البسلة بسعر يتراوح بين 29 و35 جنيها.

سجل كيلو القلقاس بسعر يتراوح بين 8 و9 جنيهات.

سجل كيلو البطاطس بسعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات.

سجل كيلو سعر الثوم بسعر يتراوح بين 20 و40 جنيها.

أسعار الأعشاب اليوم في السوق المصري

اليوم سجل أسعار الأعشاب بأنواعها التي تتمثل البقدونس والكزبرة والشبت، والجرجير، جنيها واحدا للحزمة، بينما سعر كيلو الفاصولياء الخضراء 40 جنيها، سعر كيلو البامية 45 جنيها، وكيلو البسلة 30 جنيها.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.

كما بلغت صادرات المنتجات الزراعية حوالي 6.5 مليون طن من 350 ‏سلعة زراعية إلى 160 سوقا خارجية يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق ما يزيد عن (83).

أسعار الفاكهة اليوم

– يتراوح سعر البرتقال البلدي من 6 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر البرتقال السكري من 6 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 6 إلى 11 جنيها

– يتراوح سعر اليوسفي من 6 إلى 12 جنيهات.

– يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4.5 إلى 6.5 جنيه

– يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 8 جنيهات

– يتراوح سعر الليمون بلدي من 12 إلى 16 جنيها

– يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 3 جنيهات