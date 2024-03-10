استخرج pdf تحديث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة كشوفات وزارة العمل ومظلتي

يمكن معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أنه من أهم الموضوعات التي يبحث عنها المواطنون بالعراق في الوقت الحالي، حيث يرغب جميع المتقدمين في التعرف على نتائج الكشوف التي حصلت على موافقة الوزارة للاستفادة من دعم هذا البرنامج والحصول على الوجبة السابعة، حيث تقوم الوزارة بفحص الطلبات وعمل بعض الأبحاث الاجتماعية للتأكد من إيصال الدعم لأكبر عدد من الفئات المستحقة واستبعاد غير المستحقين، وسيتم توفير دعم الوجبة السابعة إلى عدد كبير من المواطنين يتجاوز 150 ألف مواطن من مختلف في المحافظات ويشمل هذا العدد الرجال والنساء، وسيتم تقديم مبالغ مالية تساعدهم على قضاء حاجاتهم الأساسية.

تحديث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

حتى يتمكن جميع المواطنين من تحميل تحديث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق بتوفير رابط الكتروني رسمي يمكن المواطنين من الاطلاع على هذه الكشوف بكل سهولة، عبر اتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي التابع ل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق .

أو قم بزيارة منصة مظلتي .

بعدها حدد أيقونة الرعاية الاجتماعية.

اختر المحافظة التابع لها صاحب الطلب.

قم بتحديد رقم الوجبة والدفعة.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

انقر على أيقونة الاستعلام.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقد أوضحت العديد من المصادر المسؤولة عن اقتراب موعد الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، وسيتم ذلك بمجرد الانتهاء من الموازنة المالية بسبب وجود عدد كبير من المتقدمين للحصول على هذا الدعم، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تأخير صرف هذه الدفعة يرجع إلى العدد الكبير من الطلبات التي تلقتها الوزارة، وخاصة طلبات من أشخاص غير مستحقين للحصول على هذا الدعم، ولهذا تعمل الجهات المسؤولة على استخراجهم من الشبكة وتحديد الفئات المستحقة لتلقي دعم هذا البرنامج.