لينك وزارة العمل استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 كشوفات منصة مظلتي

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتم تفعيله في الفترة الأخيرة، حيث تحرص الحكومة العراقية على توفير هذه المنحة لعدد كبير من المواطنين من أجل تحسين دخلهم المعيشي وتوفير حياة كريمة لهم، ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن المستفيدين من الوجبة السابعة المقدمة من هذا البرنامج قبل قدوم شهر رمضان المبارك، حتى يتمكن المستفيدون من شراء الاحتياجات الضرورية لاستقبال هذا الشهر المبارك.

موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يم عبر موقع مظلتي، ولهذا تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة السيد الأستاذ أحمد الاسدي بتقييم الطلبات وفحصها ومراجعتها من أجل تحديد الأشخاص المستحقين لتلقي مساعدات هذا البرنامج الاجتماعي، حتى يتم توفير المساعدات الى أكبر عدد ممكن من الأشخاص المستحقين وتوفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم على التغلب على المشاكل الاقتصادية التي يواجهونها ولهذا يتم تقديم مبالغ مالية لهم، وبسبب الحرص على تقديم هذه المساعدات للفئات المستحقة قامت الوزارة بتحديد مجموعة من الشروط لا بد من توافرها في المتقدمين، ومن أهمها ما يلي:

يجب أن يكون صاحب الطلب عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بصفة دائمة.

يجب ألا يكون من الأشخاص المستفيدون من أي معاشات أو برامج تأمينية اجتماعية أخرى.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 16 سنة للرجال أو النساء.

يجب ألا يكون لدي أي ممتلكات غالية الثمن.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر المنصات الرسمية التي حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك من خلال اتباع الرابط والخطوات التالية: