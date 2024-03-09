نزل لأطفالك تردد قناة ماجد للأطفال 2024 الجديد واستمتع بأجمل برامج قناة ماجد للأطفال

قناة ماجد هي قناة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال. بهدف تعليم الطفل العديد من الأنشطة الاجتماعية والدينية والعلمية لتنمية مهارات الطفل، وهذا ماجعلها أحد أشهر القنوات الفضائية التي تتمتع بنسبة مشاهدة عالية من الأطفال.

تردد قناة ماجد للأطفال الجديد

توفر قناة ماجد للأطفال للطفل تعليم الأخلاق والصفات الحميدة، وتعليمه السلوك الصحيح، وتتبع أساسيات الآداب العامة داخل وخارج المنزل. تقدم للطفل تعليم شامل ومبتكر من خلال أفكار وتطبيقات متميزة تناشد بها الطفل عبر برامجها، ويمكنكم مشاهدة كافة البرامج على التردد الجديد من خلال القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12467

معامل تصحيح الخطأ:3/4

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة ماجد للأطفال

تقدم قناة ماجد باقة حصرية ومتنوعة. من برامج الأطفال المتنوعة، والتي تقدمها بشكل مميز، وأساليب تعليمية وترفيهية مبتكرة، مما جعلها تنال أعجاب الكثير من أولياء الأمور. لما تقدمه من برامج تهدف لتعليم الطفل، واليكم أهم البرامج التي يتم عرضها على قناة ماجد للأطفال وهي:

برنامج علماء المسلمين.

كرتون فادي بائع الحليب.

كرتون زورو.

برنامج الوسادات الطريفة.

فريق الجراء.

الروبوت العارف.

رسوم متحركة الدببة الصغار.

ضبط تردد قناة ماجد للأطفال

تتميز قناة ماجد للأطفال بتقديم محتوى متميز وهادف لتعليم الطفل مهارات جديدة ومختلفة، وهذا ماجعلها مستمرة حتى يومنا هذا. في ظل انتشار العديد من القنوات الفضائية لتتمكن من ضبط التردد لمشاهدة جميع برامجها يجب اتباع الخطوات التالية: