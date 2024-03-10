انتهز الفرصة الآن و احصل علي وظيفه.. رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024 جميع المحافظات عبر البوابة الرقمية للوظائف الحكومية

رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024 التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، والتي سوف تتم عبر البوابة الرقمية، وقد أعلنت الوزارة عن المسابقة من أجل انضمام الخريجين إلى الوظائف الحكومية الشاغرة والتي هي بحاجة إلى سد العجز في مختلف التخصصات في جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، ومن خلال مسابقة ال 30 ألف معلم سوف يكون هناك تعيينات برتبة معلم فصل أو معلم مساعد في الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية، وفيما يلي نستعرض إليكم رابط التقديم مع معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة.

رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024

ازداد البحث عن رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024 والتي تعد إحدى الإجراءات التي تحرص الوزارة على إتمامها لتعيين دفعة جديدة للعمل في مختلف التخصصات، وللتقديم في المسابقة وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا للتقديم من خلاله كما هو موضح في الآتي:

الدخول إلى البوابة الرقمية للوظائف الحكومية .

قم بتسجيل الدخول.

قم بتحديد تبويب الوظائف.

اختيار اسم المسابقة.

اختيار التقديم للمسابقة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

قم برفع الوثائق والأوراق المطلوبة.

اختر تسجيل.

أوراق التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024

يتطلب من كل شخص إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات الأصلية والملونة بصيغة jpg ثم رفعها على الموقع الإلكتروني المخصص للتقديم، وهذه الأوراق نذكرها فيما يلي:

صورة شخصية.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

المؤهل الدراسي.

المؤهلات العالية إن وجد.

الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة الخدمة الاجتماعية للإناث.

إيصال الإيداع البنكي.

في حالة وجود إعاقة يجب إحضار شهادة التأهيل أو إحضار بطاقة إثبات الإعاقة.

صحيفة الحالة الجنائية.

قيمة زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة طبق الدرجة الوظيفية لكل الموظفين، كما جرى الإعلان عن الزيادة للحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه بدلًا من قيمة 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.

هل هذه المسابقة لطلاب تربية؟

من الجدير بالذكر أن هذه المرحلة من المسابقة متاحة أمام خريجي القسم الأساسي من كليات التربية، حيث تم الإعلان أن الذين سوف يتم قبولهم في هذه المرحلة من المسابقة سوف تكون لمعلمي الفصل الذين يكونون مسؤولين عن الفصول في الثلاث الصفوف من مرحلة التعليم الإبتدائي.

ولكن كشفت الوزارة أنها سوف تتيح قريبًا التقديم إلى خريجي القسم العام من كليات التربية، وذلك حيث تحاول الحكومة أن تسد العجز الموجودين في جميع المواد الدراسية، وذلك في جميع المحافظات والمدارس التي تتبع إليها، وينتظر الكثير فتح التقديم لخريجي القسم العام.