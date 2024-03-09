اعرف الآن توقيت صرف المرتبات.. تحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لجميع الموظفين الحكومة و الخاص والبنوك بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام المواطنين والعاملين في مصر بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، وتسعى الحكومة المصرية بجد لتعزيز دعمها الكبير للموظفين والمتعاقدين، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية، وجاء اهتمام المواطنين حول توقيت صرف مرتبات شهر أبريل، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وفي هذا المقال، سنناقش موعد صرف المرتبات لشهر أبريل، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المختلفة التي قد تؤثر على هذا التوقيت.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

من المتوقع أن يكون موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، وفقًا للجدول المعلن لشهر مارس، دون أي تغييرات، ولكن لم تصدر وزارة المالية المصرية أي توضيحات رسمية حول موعد صرف مرتبات شهر أبريل حتى الآن، ومن المقرر أن تُطبق الزيادة الجديدة بشكل رسمي من الخميس 21 مارس إلى الأربعاء 27 مارس 2024، ولكن لم يتم الإعلان رسميًا من قِبل وزارة المالية بعد بخصوص هذه الزيادة المنتظرة، وحتى يتم الإعلان الرسمي والتأكد من الزيادة، يُفترض أنه سيتم صرف الرواتب قبل الموعد المعتاد، تحديدًا في يوم 21 مارس.

مرتبات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

بعد الاطلاع على موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024، إليك مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وتشمل:

العاملون بالدرجة الوظيفية الممتازة: سيتقاضون 12,200 جنيه.

العاملون بالدرجة الوظيفية العالية: سيتقاضون 10,200 جنيه.

العاملون بالدرجة المدير العام: سيتقاضون 9,200 جنيه.

الدرجة الأولى: ستكون 8,200 جنيه.

الدرجة الثانية: ستكون 8,000 جنيه.

الدرجة الثالثة: ستكون 7,500 جنيه.

الدرجة الرابعة: ستكون 7,000 جنيه.

الدرجة الخامسة: ستكون 6,500 جنيه.

الدرجة السادسة: ستكون 6,000 جنيه.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة طبق الدرجة الوظيفية لكل الموظفين، كما جرى الإعلان عن الزيادة للحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه بدلًا من قيمة 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.