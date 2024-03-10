سجل حالا من هنا.. رابط التقديم في وظائف السفارة الأمريكية 2024 في القاهرة والشروط المطلوبة

من حين الى الاخر تحرص بعض السفارات الموجودة في مصر إلى إعلان على انضمام فريق عمل جديد، ويتساءل البعض على وظائف السفارة الأمريكية 2024 في القاهرة كما أوضحت بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين حتى يتم الموافقة على الطلب، سيتم التعرف علي تفاصيل الوظائف المتاحة في السطور التالية.

وظائف السفارة الأمريكية 2024 في القاهرة

أعلنت السفارة الأمريكية على توافر وظائف السفارة الأمريكية 2024 في القاهرة وقد أعلنت بأن فرص العمل كالتالي:

المسمى الوظيفة حراسة مكتبية وقد تم التوضيح بأن الراتب الاساسي لهذه الوظيفه حوالي 4565 دولار ثانوي وقد حددت السفارة بأنه سيتم الانتهاء من التقديمات بنهاية شهر مارس فمن الضروري العمل على التقديم قبل انتهاء الموعد.

وقد أكد السفارة بأن العمل بدوام جزئي.

ما هي شروط الالتحاق بوظيفة السفارة الأمريكية

بعد التعرف على الوظيفة المتاحة في السفارة الأمريكية يتساءل البعض على شروط التقديم على الوظيفة، وقد تم توضيح الآتي:

من أهم الشروط أن يكون المتقدم لدية خبرة في العمل في السفارات بحد أدني عام، ومن الضروري أن يكون لدية بعض المهارات الخاصة بالعمل.

يجب على المتقدم أن يكون ملم بمهام النظافة المنزلية، ويحرص على استخدام بعض التقنيات الحديثة في التنظيف المنزلي.

من الضروري أن يكون المتقدم ملم بالتنظيف الكيميائي التي يتم القيام به داخل السفارة، ويجب أن يلتزم الشخص بكافة تعليمات الامن والسلامة ليتمكن من الحفاظ على المكان.

يلزم علي الشخص التمتع باللياقة البدنية الكافية حتى يتمكن من العمل بشكل صحيح، وحتى يتمكن بتحريك بعض الأثاث الثقيل من مكانة.

الأوراق المطلوبه للعمل بالسفاره الأمريكيه