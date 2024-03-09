هام لجميع المدرسين .. موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 في مسابقة 18 ألف معلم جميع المحافظات

يبحث كثير من الطلاب عن موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 حيث تقيم وزارة التربية والتعليم المسابقة بشكل مستمر في السنوات الأخيرة ويتساءل كثير من الراغبين في الاشتراك في المسابقة عن موعدها حيث تقيم وزارة التربية والتعليم المسابقة في السنوات الاخيرة في عدة محافظات وقد أعلنت عن توفر عدة شروط للمسابقة حيث انها تعد من أهم المسابقات المقامة في الوزارة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول المسابقة.

موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024

يتساءل كثير من الراغبين في الاشتراك في المسابقة عن موعد اختبارات مسابقة التربية والتعليم 2024 وكانت قد اعلنت الوزارة عن بدء الامتحان من يوم 4 مارس وحتى يوم 9 مارس على أن تقام المسابقة في عدة محافظات مثل أسوان ومطروح وكانت قد وضعت الوزارة عدة شروط لإكمال التقديم على المسابقة وتلك الشروط هي كما يلي:

ألا يتخطى عمر المتقدم ال40 عامًا

أن يكون المتقدم من نفس المحافظة التي يقدم بها للامتحان

ألا يكون المتقدم لديه قضايا تشهير سابقة.

يجب أن يخضع المتقدم للفحص الطبي واجتياز اختبار تعاطي الممنوعات المقدم من الوزارة

ألا يقوم المتقدم المجتاز الامتحان النقل من كلية إلى أخرى

أن يكمل المتقدم الدراسة وأن يجتاز الامتحان بشكلٍ مثالي.

أهم التخصصات المطلوبة للتعيينات

حددت الوزارة عدة تخصصات اساسية ومطلوبة للمسابقة وتلك التخصصات مطلوبة فقط بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي وتلك التخصصات هي كالتالي:

مادة اللغة الأجنبية

مادة الدراسات الاجتماعية

مادة العلوم

مادة التربية الفنية

مادة الحاسب الآلي

مادة اللغة العربية

المستندات المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

حدد الجهاز المركزي الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024، والتي شملت الآتي: