منصة مظلتي.. تحميل pdf أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 من منصة مظلتي

يبحث كثير من المستفيدين عن خطوات كيفية الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية في العراق من أهم برامج الدعم المادي المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية العراقية ويستفاد من البرنامج فئة كبيرة من الشعب حيث تحرص العراق على رفع مستوى المعيشة في العراق ودعم الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول واحد من أهم برامج الدعم المادي في العراق.

خطوات كيفية الحصول أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024

يبحث كثير من المستفيدين عن خطوات كيفية الحصول أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق 2024 ويمكن الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية بكل سهولة وبشكل إلكتروني وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

يتعين عليك أولًا الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي الإلكترونية

ثم يتعين عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ثم قم باختيار رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها

ثم قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة

ويمكنك بعدها تحميل الملفات على هيئة PDF والبحث بها عبر اسمك

أهم شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عدة شروط للحصول على الدعم الاجتماعي ومن أهم تلك الشروط مايلي:

يتعين على المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية العراقية مقيم إقامة دائمة ومستمرة على أراضيها

ألا يقل عمر المتقدم على الدعم عن ال16 عامًا

ألا يكون المتقدم مستفيدا من برامج الدعم الأخرى

ألا يمتلك أصولًا أو عقارات باسمه

ألا يكون للمتقدم تأمين صحي أو اجتماعي

المستندات المطلوبة لبرنامج الرعاية الاجتماعية

من بين الشروط التي حددتها الوزارة هو تقديم مجموعة من المستندات والوثائق التي تثبت احتياج المتقدم لهذا الدعم، ويجب أن تكون هذه الوثائق حديثة وسارية المفعول.

وفيما يلي نعرض هذه المستندات.

يجب تقديم صورة البطاقة الوطنية.

يجيب تقديم وثائق تثبت محل السكن مثل فاتورة الكهرباء أو الماء من نفس العام.

يجب تقديم مستندات تثبت قيمة المرتب وبأنه لم يبلغ الحد الأدنى.

يجب تقديم شهادة ميلاد لكل فرد بالأسرة.

الفئات المستهدفة لخدمات الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق وهم: