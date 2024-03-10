الوجبة السابعة.. تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عموم المحافظات من مظلتي

لقد تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 من قبل موقع وزارة العمل العراقية ولكن هناك بعض الشروط التى أعلنت عنها الوزارة يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للحصول على هذا الدعم، وقد أتاحت الوزارة هذه الوجبة للأسر المحتاجين وذات الدخل المحدود، كما أعلنت الوزارة عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الأخيرة عن طريق موقع الكتروني وقامت بتوفيره الوزارة، وفي التالي سوف نتعرف على أهم الشروط للحصول على الدعم، وخطوات التسجيل على منثة مظلتي، تابع المقال للنهاية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عن الشروط التى يجب توافرها في المتقدم للحصول على الرعاية الاجتماعية:

أن يكون المتقدم عراقى الجنسية ومحل إقامته فيها.

أن لا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

أن يكون عمر المطلوب للمتقدم لا يزيد عن 80عام وألا يقل عن18عام.

أن يكون عمر للنساء ما بين 15سنة إلى 55 سنة.

يجب ألا يكون المتقدم حاصل على وظيفة حكومية.

ألا يستفيد المتقدم من أى معاشات تأمين إجتماعى.

خطوات التسجيل فى اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة يرجى إتباع نظام الآتية:

الدخول إلى منصة مظلتى من خلال الرابط.

نقوم بعد ذلك بالضغط على زر الاستعلام عن نتائج برامج الرعاية الاجتماعية.

نقوم بتسجيل اسم المتقدم ورقم البطاقة الشخصية.

قم بتحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

البحث عن اسم المتقدم.

سبب عدم قبولك في الوجبة الأخيرة 2024

يوجد هناك العديد من الأسباب المتعلقة بعدم قبولك في الوجبة الأخيرة وأعلنت الحكومة العراقية عنها ومن تلك الأسباب، إذا كنت مشارك في أحد برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة أو تقديم أوراق غير مطلوبة أو لم يتم تقديم جميع الأوراق المطلوبة، ويتم رفض قبولك أيضًا في الوجبة الأخيرة إذا كنت غير متوافق مع الشروط التي تم الإعلان عنها.

الفئات التي تستحق الاستفادة من خدمات برنامج الرعاية الإجتماعية

يوجد بعض الفئات التي يحق لها الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية، وهي: