“سجل وحصل 30 دينار” منحة الاطفال دون ال ٦ سنوات في تونس الشروط طبقا لوزارة الشؤون الاجتماعية Republique Tunisienne

منحة الاطفال دون ال ٦ سنوات في تونس، في إطار سعي الحكومة التونسية نحو توفير العدالة الاجتماعية للمواطنين ومساعدة المحتاجين منهم على عيش حياة كريمة، وتربية الأطفال في بيئة جيدة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم قامت عام 2022 بإطلاق منحة الطفل للأسر التي لديها أطفال عمرهم أقل من ستة أعوام، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تفاصيل المنحة وشروطها.

منحة الاطفال دون ال ٦ سنوات في تونس أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان رسمي عن استمرار صرف منحة الاطفال دون ال ٦ سنوات في تونس والتي تبلغ قيمتها 30 دينار شهريا للطفل الواحد، ويأتي ذلك في اطار دعم الدولة للأسر الفقيرة وذوي الدخول المحدودة، ومساعدتهم على تلبية احتياجات أطفالهم، ووفقا لتصريحات المسئولون بالوزارة فإن عدد الأطفال المستفيدين من هذه المنحة يقترب من مائة وثمانية وثلاثون الفا، وتقوم الوزارة بتسهيل الاجراءات على المتقدمين وتمكين المستحقين من الحصول عليها بمجرد التقدم بطلب. شروط منحة الاطفال دون ال ٦ سنوات من أجل الحصول على منحة الاطفال دون ال ٦ سنوات في تونس والاستفادة من هذا الدعم المادي لابد أن تتوافر بعض الشروط في الأسر التي تتقدم بالطلب، وقد وضحت وزارة الشؤون الاجتماعية تلك الشروط التي قد تجعل المنحة تصل للبعض دون الاخرين، حتى تضمن الدولة وصول الدعم لمستحقيه من المحتاجين بالفعل، وسنستعرض لكم في هذه الفقرة الشروط المطلوبة : أن يكون مقدم الطلب غير مستفيد من أي برامج دعم أخرى من الحكومة التونسية.

وأن يكون المتقدم سجل بالفعل في منظومة الامان الاجتماعي التونسي.

أن تكون أسرة المتقدم تحتاج الى الدعم بسبب الحاجة وضعف الدخل.

أن تكون الأسرة تستفيد من بطاقات العلاج المجاني وخدمات التحويل المالي.