10000 دينار interieur.gov.dz.. رابط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر والشروط المطلوبة

منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر، قفة رمضان هي أحد برامج الدعم التي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين أصحاب الدخول المحدودة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك وذلك لتحسين مستواهم المعيشي ولتمكينهم من شراء احتياجاتهم الاساسية من طعام وشراب مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية التي تسعى الدولة جاهدة لتطبيقها، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة التقديم على منحة قفة رمضان والشروط المطلوبة.

رابط التسجيل في منحة قفة رمضان 1445 في الجزائر الان بإمكان الراغبين في الحصول على منحة فقة رمضان 1445 في الجزائر ممن تتوافر بهم شروط الاستحقاق التقدم بطلب التسجيل بالمنحة عبر الانترنت دون التوجه الى أي مكان عبر اتباع عدة خطوات لا تستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، وسنوضح لكم فيما يلي كيفية التسجيل في منحة قفة رمضان بالخطوات : الدخول الى موقع الأمانة العامة للحكومة الجزائرية وذلك عبر الضغط على هذا الرابط.

تسجيل الدخول الى الحساب عبر ادخال الاسم وكلمة المرور.

تقديم الطلب وادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

رفع المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب.

بعد مراجعة المعلومات المسجلة قم بتأكيد الطلب.

ستتم مراجعة الحالة والتحقق من استحقاق المنحة من عدمه ثم التواصل مع مقدم الطلب لإعلامه بالنتيجة. شروط منحة قفة رمضان وضعت وزارة الضمان الاجتماعي عدد من الشروط التي لابد وأن تتطابق جميعها على المتقدم ليحصل على منحة قفة رمضان، وفيما يلي نستعرض لكم الشروط المطلوبة : أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الجزائرية.

أن يكون مسلم الديانة.

ألا يكون يعمل بمؤسسة حكومية ولديه دخل ثابت.

أن يكون من المحتاجين للدعم وليس لديه أي ممتلكات خاصة.

أن يكون ذو سيرة حسنة وسمعة طيبة.

إرفاق الأوراق المطلوبة وهي بطاقة الهوية وشهادة الميلاد واثبات محل الاقامة.