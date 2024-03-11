6 أكياس سكر ب75 جنية بس!!.. كيفية الحصول على 6 كيلو سكر من بطاقة التموين بسعر 12.5 جنية للكيلو

بطاقة التموين، يستفيد من الخدمات التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن، حيث يحصلون على السلع الأساسية بأسعار مدعمة، ومع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك يتساءل الكثيرون عن سلع التموين والكميات المتاحة والسعر خصوصا بعد أزمة السكر التي يعاني منها الكثيرون منذ فترة بعدم توافر أكياس السكر بالمتاجر ووجودها عند البعض بأسعار مرتفعة كثيرا عن الطبيعي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سعر السكر بالبطاقة وعدد الأكياس التي يمكن صرفها.

كيفية الحصول على 6 كيلو سكر من بطاقة التموين بسعر 12.5 جنية للكيلو صرح وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بأن أصحاب بطاقة التموين لن يواجهوا أزمة في الحصول على السلع خلال شهر رمضان المبارك وذلك لطمأنة الجمهور الذي يشعر بالقلق حيال غلاء الأسعار وعدم توافر السلع،وكشف عن أن أزمة السكر في طريقها الى الحل حيث سيستمر انتاج السكر من مصانع القصب والسكر خلال الفترة المقبلة، كما أن الدولة رفعت الدعم على الخبز بقيمة 40 مليار جنيه لتصل قيمة الدعم هذا العام الى 91 مليار جنيه ليستطيع المستهلك أن يحصل عليه على بطاقة التموين بسعر خمس قروش. سعر السكر على بطاقة التموين يمكن لحاملي بطاقة التموين الحصول على عدد أكياس سكر على حسب عدد الأفراد المقيدين بالبطاقة، حيث يحق لكل فرد كيس سكر واحد بسعر 12.6 جنيه للكيلو، والحد الأقصى للأكياس المصروفة هو ستة أكياس حتى لو زاد عدد أفراد الأسرة عن ستة، كما يمكن ببطاقة التموين شراء أكياس إضافية على العدد المحدد ولكن بسعر أعلى، ويكون سعر الكيلو في هذه الحالة 27 جنيه مصري بحد أقصى كيلو إضافي للبطاقة التي عدد أفرادها من واحد الى ثلاثة، وبحد أقصة 2 كيلو إضافي للبطاقة التي عدد أفرادها من أربع أفراد فأكثر.