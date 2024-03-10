عاجل …تعرف على جدول صلاتي القيام من التراويح والتهجد في المسجد الحرام رمضان 1445. وكيفية أداء صلاة التراويح

أعلنت الهيئة المعنية بالأئمة والمؤذنين في المملكة العربية السعودية مساء أمس الخميس 7 مارس، أسماء فضيلة المشايخ والأئمة بالمسجد الحرام ممن سيقومون بإمامة المصلين خلال صلاتي التراويح والتهجد بشهر رمضان المبارك 1445، ووفقا لما قامت الهيئة بالإعلان عنه فإنه من المتوقع أن تكون أول أيام الشهر الكريم هو يوم الإثنين 11 مارس حسب الحسابات الفلكية، وعليه فإن أول أيام صلوات القيام والتراويح قد تبدأ عقب صلاة العشاء الأحد 10 مارس الجاري، حيث تم كما سبق أن ذكرنا أنه تم الإعلان عن قائمة الأئمة لإطلاع كافة المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن على من سيكون الإمام في هذا اليوم طوال صلاتي التراويح والتهجد بشهر رمضان المعظم.

ما هي صلاة التراويح وكيفية أدائها

تعد صلاة التراويح واحدة من أهم الطقوس الدينية المميزة لشهر رمضان الكريم، كما يحرص عدد كبير من المسلمين على أدائها وقيام الليل بالمساجد وفقا للسنة الشريفة حيث يبدأ المصلون باستقبال القبلة، ثم يكبرون تكبيرة الإحرام، ويتلون دعاء الاستفتاح قبل الشروع في قراءة الفاتحة ثم يؤدون عدد 8 ركعات بواقع ركعتين تلو الأخرى ويختتمون كل ركعتين بالتسليم، حتى يصل المصلون إلى عدد ثمانية ركعات بعد ذلك يؤدون صلاة الشفع والوتر التي تتألف من ثلاث ركعات ركعتين منهما الشفع والأخيرة الوتر، والتي تحمل أجرا وثوابا جزيلا.

تعرف على جدول صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام 1445

حيث تم الإعلان عن جدول الإمامة الخاصة بصلوات التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال شهر رمضان لعام 1445 ه، والذي يوضح توزيع الصلوات بين الأئمة الأربعة الرئيسيين، وهم كل من:-

الشيخ د. بندر بن عبد العزيز بليلة.

الشيخ د. ماهر بن حمد المعيقلي .

الشيخ د. عبد الله بن عواد الجهني.

الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

هذا بالإضافة إلى تناوب إمامين آخرين في كل ليلة رمضانية ضمن ترتيب محدد، والآن يمكنكم الاطلاع على الجدول الخاص بكافة مواعيد الصلاة المخصصة لكل إمام خلال أيام الشهر الكريم.

هذا ومن المقرر أن تشهد اليوم معظم دول العالم العربي والإسلامي إحتفالية رؤية الهلال والإعلان عن بدء الشهر الكريم، حيث تشير كافة التوقعات أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان الجاري وأن غداً الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المعظم 1445هــ ، ومن هنا يتقدم موقع البديل لجميع القراء بالتهنئة بتلك المناسبة.