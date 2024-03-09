“وزارة المالية” تُعلن رسميًا عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل 2024 بالعراق

متى يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق؟، هكذا يتساءل معظم المتقاعدين بدولة العراق عن آخر موعد للحصول على الراتب الخاص بهم والذي يوفره لهم مجلس الدولة العراقي، وذلك بعدما جاءت الأزمة الإقتصادية بالدولة والتي جعلت الكثيرين يعاني من خفض مستوى المعيشة، حيث أن راتب المتقاعدين تم منحه في الآونة الأخيرة لتخفيف العبء الاقتصادي الذي يعانيه البعض، وسوف نتعرف على هذا بشكل مفصل في السطور التالية، فتابعونا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أما عن آخر موعد صرف رواتب المتقاعدين بالدولة، فقد حددته مجلس الدولة بأنه سيكون من بداية الشهر القادم، أي في يوم واحد من شهر ابريل لعام 2024م، كما أن زيادة الرواتب ستكون على النحو التالي:

تم زيادة راتب المتقاعدين من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار عراقي.

يتم زيادة الراتب من مبلغ 500 ألف دينار عراقي إلى مبلغ 600 ألف دينار عراقي.

كما أنه تم زيادة راتب 450 ألف دينار عراقي إلى مبلغ 550 دينار عراقي.

زيادة الراتب ل800 ألف دينار عراقي بعدما كان 700 ألف دينار عراقي.

كيف يمكن الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

يوفر مجلس الدولة العراقي إمكانية الاستعلام عن أي معلومات خاصة برواتب المتقاعدين بالعراق، وذلك من خلال صفحتها الخاصة التي يمكن الاستعلام منها على الرواتب الجديدة من خلال السطور التالية:

عليك بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة المالية العراقية من هنا .

بعد ذلك يتم إضافة الإسم ورقم البطاقة الخاصة بالشخص المتقاعد.

قم بعد ذلك بتسجيل الدخول، ومنها اختيار تفاصيل الراتب، ومن ثم قم بالنقر على كلمة بحث.

أخيراً سيظهر لك جميع تفاصيل الراتب الخاصة ببطاقة الشخص التي تم إدخالها.

قمنا من خلال هذه المقالة بالتعرف على آخر موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، كما أعلنته مجلس الدولة العراقي.