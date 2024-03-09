وزارة التضامن الاجتماعي تُعلن عن خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد لبرنامج تكافل وكرامه

كيف يمكن الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة عبر الإنترنت؟، هكذا يتساءل الكثير من الأشخاص المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تم منحه لمساعدة الأسر المصرية المختلفة والتي يكون لهم أولاد في المدارس من عام 6 سنوات وحتى 18 سنة، ويبحث هؤلاء عن طريقة سهلة للاستعلام عن المعاش إن كان كما هو ساري أم متجمد، وذلك لما تقدمة وزارة التضامن الاجتماعي، وسوف نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال السطور التالية، فتابعونا.

كيفية الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة؟

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بكل سهولة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي والتي خصصته لذلك، حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من الصفحة الرسمية لوزارة التضامن.

وبعد الدخول على الموقع يتم اختيار البرامج والمبادرات، وبعدها معاش تكافل وكرامة.

بعد ذلك سوف يظهر لك أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”.

بعد الدخول عليها، سوف يطلب منك الموقع إدخال الرقم القومي التابع لصاحب المعاش.

أخيراً يتم النقر على أيقونة “استعلام”، وبعدها سوف تظهر لك نتيجة المعاش.

ما هي شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

إذا كنت تتساءل عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، فتكون على النحو التالي:

أن يكون المتقدم لا يعمل في القطاع العام أو الخاص، أو لا يكون ممتلك لأجر تأميني يتخطى 400 جنيه.

أن يكون المتقدم لا يحصل على أي مساعدات تضامنية.

أن يكون المتقدم لديه أبناء في سن التعليم من 6 سنوات ل18 عام.

تقديم الأوراق اللازمة من بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج أو الطلاق.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة كيفية التعرف على حساب معاش تكافل وكرامة، وكذلك شروط الحصول على المعاش.