“بجودة فائقة” تردد قنوات ssc نايل سات المجانية 2024 الناقلةللمباريات الحصرية دون اشتراك شهري

ما هو تردد قناة SSC؟، هكذا يتساءل معظم الأشخاص المحبين لمشاهدة المباريات الرياضية بأشكالها المختلفة، حيث أن قناة SSC من ضمن أفضل القنوات الرياضية المشهورة في الوطن العربي بأكمله، ومن أهم المباريات التي تقوم بعرضها هي مباريات كأس موسم الرياض وكذلك الدوري السعودي، ويمكن الحصول على هذه القناة من خلال ضبط ترددها على النايل سات أو العرب سات، وسوف نتعرف عليها بشكل أفضل من خلال السطور التالية، فتابعونا.

تردد قناة SSC

تجذب القناة العديد من محبي مباريات كرة القدم وكذلك أيضاً محبي متابعة أنواع مباريات الرياضة المختلفة في الوطن العربي، كما أن القناة تهتم بإذاعة الدوري العالمي وكذلك أيضاً مباريات كأس آسيا، فيمكن تحميلها على جهازك الخاص بما يتناسب مع القمر الصناعي التابع لك، وذلك على النحو التالي:

التردد هو 12523.

معامل التصحيح ⅚.

معدل الترميز للقناة 27500.

الاستقطاب للقناة عمودي.

تتوفر القناة على قمر النايل سات بجودة HD.

تردد القناة SSC على العرب سات

أما عن تردد القناة على العرب سات، فهو يتوفر على النحو التالي:

التردد هو 12418.

معامل التصحيح ⅚.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة SSC على بدر سات

أما عن تردد القناة على قمر بدر سات، فهو يكون على النحو التالي:

التردد 12418.

معامل التصحيح ¾.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة تردد قناة SSC وذلك على النايل سات وعرب سات وبدر سات.