الحلقة رقم 3.. حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024 وجميع القنوات الناقله hd

يتساءل العديد من جمهور وعشاق محمد رمضان حول حقيقة عرض جعفر العمدة مصير الجزء الثاني عرض الجزء الثاني رمضان 2024، بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول من المسلسل في الموسم الماضي، وقد أعلن الفنان محمد رمضان عن توقيع عقد مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني ويظل السؤال يتكرر حول موعد العرض في ظل إعلان قائمة مسلسلات رمضان 2024.

حقيقة عرض جعفر العمدة الجزء الثاني رمضان 2024

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على منصة اكس أنه لم يشارك في الماراثون الرمضاني لعام 2024، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي هو رفض المخرج محمد سامي لعدة عناصر في السيناريو، وأكد أيضًا أن مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني سيعرض في رمضان القادم 2025، وتوقع أن يحقق نجاحاً باهراً.

ابطال مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني

الكثير من النجوم يشاركون في مسلسل جعفر العمدة الجزء الثاني، حيث يؤدي كل منهم دورًا مهمًا في المسلسل، ويتضمن أبطال المسلسل ما يلي:

يتألق الفنان محمد رمضان في دور جعفر العمدة، البطل الرئيسي في القصة.

تجسد الفنانة زينة دور إحدى زوجات جعفر العمدة.

تؤدي الفنانة هالة صدقي شخصية والدة جعفر العمدة صفصف.

تلعب الفنانة إيمان العاصي دور إحدى زوجات جعفر العمدة، وهي ابنة سيد فتح الله.

تشارك الفنانة مي كساب بدور إحدى زوجات جعفر العمدة، وتظهر كأم لابنها سيف.

تشارك الفنانة منه فضالي أيضًا بدور إحدى زوجات جعفر العمدة.

يشارك أحمد داش بشخصية ابن جعفر العمدة.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

ستشهد دراما رمضان لعام ٢٠٢٤ مجموعة واسعة ومتنوعة من الأعمال التلفزيونية، التي تتداخل فيها الأنواع الفنية من كوميديا ودراما، وغيرها من الأنماط الدرامية.

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي.

مسلسل بابا جيه بطولة الفنان أكرم حسني.

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز.

تدور أحداث الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي حول شخصية رئيسية يجسدها أحمد مكي

تردد قناه Dmc

من الجدير بالذكر أن قناة dmc واحدة من أهم وأبرز القنوات التي تقوم بنقل مجموعة مميزة من مسلسلات رمضان 2024 ولعل من أبرز هذه المسلسلات هو مسلسل الحشاشين ومسلسل بابا جه ومسلسل إمبراطورية م ومسلسل عتبات البهجة وصدفة وغيرها العديد من البرامج والمسلسلات الأخرى، ويأتي تردد القناة على النحو الآتي:-