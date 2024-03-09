“عيالك هتنزل في البطاقة خلاص” منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد 2024 وموعد صرف بطاقات التموين

يبحث الكثير من الأشخاص عن منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد لبطاقات التموين، وذلك لزيادة الدعم لدى بعض الأسر الفقيرة، حيث أن وزارة التموين قد وضعت بعض الشروط الخاصة بإضافة المواليد لبطاقات التموين، والتي من ضمنها أن يضاف حد أقصى طفلين فقط بالبطاقة، بالإضافة إلى أن الحد الأقصى لراتب صاحب البطاقة 3000 آلاف جنيه، وسوف نتعرف على ذلك بشكل مفصل من خلال السطور التالية.

منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد

إذا كنت تبحث عزيزي القارئ عن الخطوات الصحيحة لإضافة المواليد في بطاقات التموين، وذلك عبر منصة مصر الرقمية، كل ما عليك فعله فقط هو إتباع الخطوات التالية:

أولا يجب عليك الدخول على بوابة مصر الرقمية .

إذا كان لديك حساب على موقع مصر الرقمية قم بتسجيل حسابك، أما إذا لم يكن لديك حساب، حينها يجب أنشاء حساب جديد.

قم بإضافة المعلومات التي يتطلب منك بشأن صاحب بطاقة التموين.

قم بعد ذلك باختيار إضافة المواليد الجدد على البطاقة، ومنها قم باختيار إضافة أفراد الأسرة الجدد.

تسجيل اسم الابن أو الابنة رباعي بشكل صحيح.

أخيرا يتم النقر على أيقونة إضافة.

موعد صرف بطاقات التموين

إذا كنت تتساءل عزيزي القارئ عن مواعيد عمل المحلات التجارية لوزارة التموين، فهي تعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً، وذلك لكي يتمكن أصحاب صرف السلع التموينية من الذهاب لأحد المحلات القريبة في أي وقت من اليوم، والحصول على السلع التموينية التابعة للأسرة.

قدمنا لكم من خلال هذه المقالة طريقة الدخول على منصة مصر الرقمية لتنزيل المواليد، وذلك من خلال إتباع الخطوات التي ذكرناها لكم لكي يتم إضافة أشخاص جدد من أبناء صاحب البطاقة التموينية.