رسمياً بالزيارة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% لجميع الموظفين الحكومة والخاص

يتساءل العديد من المواطنين العاملين بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وهل سيتم الصرف بالزيادة الجديدة لمرتبات العاملين بالدولة والهيئات الإقتصادية، وزيادة المعاشات، لثلاثة عشر مليون مواطن، وذلك من خلال الحزمة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أعلن حزمة اجتماعية عاجلة، وذلك بـزيادة المعاشات بنسبة 15%، ومن ثم يتم الصرف أول مارس المقبل 2024، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث يتم صرف مرتبات شهر مارس ابتداءً من يوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من شهر مارس، حيث يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من شهر مارس، وذلك يتم الصرف لمدة خمسة أيام.

هل سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

سبق وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحزمة اجتماعية جديدة تضمنت زيادة المرتبات والأجور والمعاشات إلى أن تصل إلى ستة آلاف جنيه مصري شهريًا لجميع العاملين بالدولة وذلك حسب كل وظيفة، وحسب درجة كل موظف، ومن ثم تصل الزيادة إلى ستة آلاف جنيهًا بدلًا من أربعة آلاف جنيهًا للدرجة السادسة.

إعرف مرتبك كام بعد الزيادة الجديدة في شهر مارس

سوف يتم صرف مرتبات شهر مارس الجاري بالزيادة الجديدة، ومنها ما يلي:

يصل مرتب شهر مارس للدرجة السادسة حوالي ستة آلاف جنيه مصري.

ومن ثم يصل مرتب شهر مارس للدرجة الخامسة حوالي ستة آلاف وخمسمائة جنيه مصري.

أما مرتب شهر مارس للدرجة الرابعة يصل إلى حوالي سبعة آلاف جنيه مصري.

ومن ثم يصل مرتب شهر مارس للدرجة الثالثة إلى سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري.

وكذلك أيضًا يصل مرتب شهر مارس للدرجة الثانية إلى ثمانية آلاف جنيه مصري.

أما مرتب شهر مارس للدرجة الأولى أو ما يعادلها يصل إلى ثمانية آلاف ومائتان جنيه مصري.

وأيضًا يصل مرتب شهر مارس لدرجة مدير عام أو يعادلها إلى تسعة آلاف ومائتان جنيه مصري.

أما مرتب شهر مارس للدرجة العالية أو ما يعادلها يصل إلى عشرة آلاف ومائتان جنيه مصري.

ومن ثم يصل مرتب شهر مارس للدرجة الوظيفية الممتازة أو يعادلها إلى إثنا عشر ألفًا و مائتان جنيه مصري.

زيادة المرتبات بعد توجيهات السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق حزمة حماية اجتماعية جديدة تضمنت زيادة الأجور والمرتبات لتصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا للعاملين في الدولة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، كما جرى الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة.