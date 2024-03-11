اتحدد رسمي .. موعد شهر رمضان في العراق 2024 ومواعيد صلاة أول أيامه

العديد من المواطنين العراقيين يتساءلون عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2024، حيث يعتبر هذا الشهر العظيم من احب الشهور عند المسلمين فهو الخيرات والبركات، وينتظره المسلمين من عام إلى عام لما فيه من العبادات والروحانيات الايمانية، والكل يسعى لاغتنام أوقاته والاكثار من العبادات وعمل الخير وإخراج الزكاة والصدقات .

موعد شهر رمضان 2024 في العراق

ينتظر المسلمون بداية الشهر الكريم وتكثر الأسئلة عن بدايته حيث أن هذا الشهر المبارك، يتم معرفة بدايته ونهايته من خلال استطلاع الهلال والذي دائما يكون في 29 من شهر شعبان وهو يوافق 10 من شهر مارس، وحيث أن التوقعات الفلكية أشارت إن أول أيام شهر رمضان الكريم يوافق يوم 11 من شهر مارس ولكن التوقعات الفلكية غير مؤكدة حيث أنها قد تكون خاطئة أو صائبة في المعتبر هو استطلاع الهلال ورؤيته وهذا ما يحدد بداية شهر رمضان المبارك ونهايتة أيضا

مواعيد الصلاة في أول يوم من شهر رمضان في العراق 1445

وحيث أن شهر رمضان المبارك سوف يوافق يوم 11 من شهر مارس الجاري نوضح لكم مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد من خلال الآتي:

سوف تكون صلاة الفجر في تمام الساعة 4.56 صباحاً.

أما صلاة الظهر ستوافق الساعة 12.13 ظهراً.

صلاة العصر ستكون الساعة 3.34 مساءاً.

يكون الإفطار مع آذان المغرب الساعة 6.08مساءاً.

تكون صلاة العشاء في الساعة 7.28 مساءاً.

مستحبات في شهر رمضان