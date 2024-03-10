أجمل 30 يوم قربوا .. إمساكية شهر رمضان في العراق ونصائح لصيام الشهر الكريم 2024

امساكية شهر رمضان المبارك لعام 2024 بحسب التوقيت الفلكي لدولة العراق، ومن المقرر سوف يكون يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس الحالي سوف يستعد جميع مسلمين دلة العراق لاستقبال الشهر الكريم، بالصيام والقيام والتقرب إلى الله بالذكر والانفاق وقراءة القرآن بعض التقاليد التي تعود عليها بعض فئات الشعب بإقامة الموائد وحلقات الذكر والعبادة وقراءة القرآن.

إمساكية شهر رمضان في العراق

امساكية شهر رمضان 2024 تتضمن مواعيد الإفطار والسحور لدولة العراق طول شهر رمضان المبارك وسوف تتراوح ساعات الصيام إلى 13 ساعة و12 دقيقة في أول أيام شهر رمضان المبارك ، وسوف تكون مدة الصيام فى آخر أيام شهر رمضان لمد تصل إلى 14 ساعة و14 دقيقة وحتى مواعيد صلاة الفجر والشروط والظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، وعقبها صلاة صلاة التراويح التي تقام طول شهر رمضان المبارك.

نصائح لصيام شهر رمضان دون مشقة

لكي تتمتع بشهر رمضان بالطاعات والذكر وقراءة القرآن يجب عليك اتباع هذه النصائح الآتية: