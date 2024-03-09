قبل شهر رمضان 2024.. تحديد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 من وزارة القوى العامله

يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024، حيث أعلنت وزارة العمل المصرية “القوى العامله” هذه المنحة للمواطنين الذين لا يتملكون دخل ثابت، وتشمل هذه المنحة المساعدة الإقتصادية للفئات الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، كما تعتبر جزء من جهود الحكومة المصرية، لتقديم الدعم المادي للمواطنين المحتاجين، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسوف نتعرف في هذا المقال على موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أعلنت وزارة العمل المصرية عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024، والتي من المؤكد صرفها خلال الفترة القادمة وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك، والتي سوف تصرف على دفعتين، ومن ثم تقدر قيمة كل دفعة بحوالي خمسمائة جنيهًا.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أكدت وزارة القوى العاملة على الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة، ومن هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة مصري الجنسية.

ومن ثم يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أي سجلات تجارية، أو أراضي زراعية للحصول على منحة العماله الغير منتظمة.

وكذلك أيضًا يشترط أن لا يقل سن المتقدم للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة عن عشرين عامًا، وكذلك أيضًا لا يزيد عن ستون عامًا.

كيفية التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024؟

أتاحت وزارة العمل المصرية رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، وذلك للحصول على مبلغ مالي بقدر 1000 جنيه، ويتم التسجيل من خلال اتباع الآتي:

في البداية يجب على المتقدم الدخول إلى موقع وزارة العمل المصرية.

وبعد ذلك يتم النقر على قسم الخدمات الإلكترونية.

كما يجب إختيار كلمة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2024.

ومن ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة بدقة واضحة.

وكذلك في النهاية يتم النقر على كلمة “إرسال الطلب” حيث تقوم الوزارة بمراجعة جميع البيانات وذلك لتأكد من صحة البيانات.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة

وتكون قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه، يتم صرفها على دفعتين، كل دفعة 500 جنيه، ويتم صرفها على مدار شهرين، وذلك وفقا لما أعلنت عنه وزارة العمل.