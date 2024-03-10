للمطلقات والأرامل والموظفين..قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة 2024 بشروط سهلة حتى 60 ألف جنيه مصري

قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة يقوم بنك ناصر بتقديم قرض بضمان الوظيفة، والذي يتيح لأصحاب المعاشات والمرتبات الحكومية في مختلف الوظائف، أن يقوموا بالحصول على قرض حسن يصل إلى 10000 جنيه بحد أقصى، وذلك بدون فوائد، كما يكون بمصاريف إدارية قليلة، والتي يتم تسديدها على أقساط شهرية وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات والتي نذكرها لكم في هذا المقال.

قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة

هو عبارة عن قرض حسن يقدمه بنك ناصر لاصحاب الرواتب والمعاشات، بنسبة (75) % من المرتب أو المعاش، على أن يتم منح هذا القرض فقط لموظفى العقود المؤقتة، وايضا للعمالة الدائمة، ولكن يشترط أن يكون مر على التعييـــن (5) سنوات و تكون العائد (11)% في حالة وجود ضامن حكومى و (11.7) % فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

توجد مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المتقدم للحصول على قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة، وتتمثل هذه الإجراءات والتي تتمثل في الآتي :

أولا يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن “سارية”.

إحضار الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

التوجه بالمستندات إلى أقرب فرع من فروع البنك.

شروط الحصول على بنك ناصر

يمكن للمتقدمين للحصول على بنك ناصر أن يحصلوا على قرض حسن بضمان الوظيفة، ولكن لابد أن تتوفر بهم مجموعة من الشروط والتي تتمثل في الآتي :