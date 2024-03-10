للمطلقات والأرامل والموظفين..قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة 2024 بشروط سهلة حتى 60 ألف جنيه مصري
قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة يقوم بنك ناصر بتقديم قرض بضمان الوظيفة، والذي يتيح لأصحاب المعاشات والمرتبات الحكومية في مختلف الوظائف، أن يقوموا بالحصول على قرض حسن يصل إلى 10000 جنيه بحد أقصى، وذلك بدون فوائد، كما يكون بمصاريف إدارية قليلة، والتي يتم تسديدها على أقساط شهرية وذلك لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات والتي نذكرها لكم في هذا المقال.
قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة
هو عبارة عن قرض حسن يقدمه بنك ناصر لاصحاب الرواتب والمعاشات، بنسبة (75) % من المرتب أو المعاش، على أن يتم منح هذا القرض فقط لموظفى العقود المؤقتة، وايضا للعمالة الدائمة، ولكن يشترط أن يكون مر على التعييـــن (5) سنوات و تكون العائد (11)% في حالة وجود ضامن حكومى و (11.7) % فى حالة عدم وجود ضامن حكومي.
إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر
توجد مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المتقدم للحصول على قرض بنك ناصر بضمان الوظيفة، وتتمثل هذه الإجراءات والتي تتمثل في الآتي :
- أولا يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن “سارية”.
- إحضار الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.
- التوجه بالمستندات إلى أقرب فرع من فروع البنك.
شروط الحصول على بنك ناصر
يمكن للمتقدمين للحصول على بنك ناصر أن يحصلوا على قرض حسن بضمان الوظيفة، ولكن لابد أن تتوفر بهم مجموعة من الشروط والتي تتمثل في الآتي :
- القرض متاح للموظفين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
- بيان الحالة الوظيفية.
- يجب أن يتوفر الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
- تقديم بيان مفردات الدخل ( مرتب ) لطالب التمويل.
- نفس الأوراق للضامن .
- توفير إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .