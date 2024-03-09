هتقدر تاخد القرض بكل سهولة..شروط تمويل من بنك الأهلي المصري في 5 أيام بس

شروط تمويل من بنك الأهلي، يقدم البنك الأهلي قرض تمويل عقاري لشراء شقق مطابقة للمواصفات، حيث يوفر البنك 80 % من ثمن الشقة، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على شقق تمويل من بنك الأهلي، وهو ما سنوضحه لكم في هذا المقال.

شروط تمويل من بنك الأهلي

توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على قرض التمويل العقاري من البنك الأهلي لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة الحكومة المدعمة بفائدة تصل إلى 3% و8% وتتمثل هذه الشروط في الآتي :

يكون البنك الاهلي هو المسؤول عن توفير تمويل للوحدة.

يجب على راغبي شراء الوحدة أن يقوم بإحضار الوحدة إلى البنك، وبعد الموافقة على الوحدة يدفع البنك الأهلي 80% من ثمن الوحدة، بينما يدفع العميل 15% إلى 20% من ثمن الوحدة مقدم حجز، ويتم تقسيط باقي ثمن الوحدة للبنك الأهلي.

في حالة قام العميل بدفع 50 ألف إلى 100 ألف، يجب أن يتراوح سعر الوحدة بين 500 ألف إلى 800 تقريبا.

يشترط البنك الأهلي أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 1.1 مليون جنيه بدفعة مقدمة الحجز التي تبلغ 15% كحد أدنى – أو أكثر من 1,1 مليون جنيه وحتى 1.7 مليون جنيه كحد أقصى بدفعة مقدمة %20 كحد أدنى.

يكون الحد الأدنى لمدة القرض 5 سنوات والأقصى 30 سنة.

يجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمتقدم 13 الاف جنيه للفرد، و18 الف جم للأسرة.

يشترط ألا يقل سن المقترض عن 21 سنة، ولا يزيد سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو سن بلوغ المعاش للموظفين أيهما أقرب، وبحد أقصى 75 عام في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش.

يجب أن تكون الوحدة السكنية بلا أي مخالفات بنائية وتكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

الأوراق المطلوبة لشراء شقق من بنك الأهلي

يمكن للراغبين في شراء شقق من بنك الأهلي أن يقوموا بتقديم مجموعة من الأوراق اللازمة من أجل الحصول على شقق التمويل العقاري، وتتمثل هذه الأوراق في الآتي :