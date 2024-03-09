“هُنــــا 8000 دينار“ رابط وشروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 في الجزائر
منحة المرأة الماكثة
قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في منحه المرأة الماكثة في البيت 2024 في الجزائر والمقدرة 8000 دينار جزائري و تأتى تلك الخطوة من الحكومة الجزائرية في ظل سعيها للتحسين من المستوى المعيشي للأسرة الجزائرية والوقوف بشكل خاص بجوار السيدة الجزائرية حتى تستطيع تلبية طلبات المنزل في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والغلاء المبالغ فيه للأسعار ونوضح فيما يلي الأفراد المستحقة لتلك المنحة.
منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 في الجزائر
تولى الحكومة الجزائرية للمرأة اهتماما كبيرا لأنها قوام المنزل الجزائري لذا قامت بالإعلان عن منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر 2024 لتوفير احتياجات المنزل للأسره الأشد فقرا و الأكثر احتياجا ونوضح فيما يلي طريقة التسجيل لطلب الحصول على تلك المنحة:
- اولا: لابد من التسجيل على الموقع الخاص بالوكالة الوطنية الرسمية للتشغيل.
- ثانيا: النقر على منحة البطالة واختيار منحة المرأة الماكثة.
- ثالثا: يجب عند التسجيل ادخال اسم الولاية التابعة لها المتقدمة مع الحرص على كتابه الإسم كاملا، بالإضافه إلى رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح ثم الضغط على حفظ.
- رابعا: النقر على إرسال ثم تقوم الجهات المختصة بعد دراسة الطلب والحالة الإجتماعية للمتقدم بالرد عبر ارسال رساله نصيه إلى مقدم المنحة سواء بالرفض أو القبول مع ذكر سبب الرفض إن وجد.
شروط التسجيل في منحة المرأه الماكثة في البيت
قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع بعض الإشتراطات التي لابد من توافرها حتى يتم الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت نبينها فيما يلي:
- أولا: يجب ان تكون المتقدمة حاملة للجنسية الجزائرية، بالإضافه إلى إقامتها بشكل دائم داخل الأراضي الجزائرية.
- ثانيا: لابد وأن يتراوح عمر المتقدمة ما بين 19 سنه و 40 سنه.
- ثالثا: لابد أن يكون زوج مقدمة الطلب لا يعمل في أي وظيفة حكومية داخل بلاد سواء قطاع عام أو خاص.
- رابعا: عدم استفادت المتقدمة من أي منحة قامت بمنحها الحكومة الجزائرية سابقا.
- خامسا: عدم امتلاك المتقدمة لأي دخل شهري ثابت وألا يكون لديها أي أملاك عقارية أو أراضي ذات قيمة.