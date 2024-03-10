“الفرحه هتملى البيوت” وزارة التضامن تقرر زيادة المعاشات للمتقاعدين بنسبة 15%… الناس هتعيط من الفرحه..!!

تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في تطبيق خطة لرفع مستوى المعاشات التقاعدية بنسبة 15%، ابتداء من شهر مارس عام 2024 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه الحكومة إلى القيام بتنفيذ مجموعة واسعة من التدابير الوقائية الاجتماعية بهدف التخفيف من الأعباء المالية التي تواجه الأفراد، وفيما يأتي سوف نذكر لكم أهم التفاصيل من خلال الفقرات التالية.

وزارة التضامن تستعد لزيادة المعاشات

في الآونة الأخيرة قررت السلطة القومية للضمان الاجتماعي زيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصبح 1300 جنيه مصري بدلا من 1105 جنيهات، وذلك اعتبارا من الأول من يناير للعام 2024 لمن ستنقضي فترة عملهم، وسوف يشهد الحد الأعلى للمعاش ارتفاعا إلى 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها، وأيضا ستزيد القيمة الدنيا للأجور الخاضعة للاشتراكات التأمينية لتصبح 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه، والحد الأقصى لهذه الأجور سيرتفع إلى 12600 جنيه مقارنة بـ 10900 جنيه، وذلك في تاريخ الأول من يناير 2024.

الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي

قامت الهيئة الوطنية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للبريد بإبرام اتفاقية مشتركة لتيسير عملية تسديد مساهمات المنتسبين إلى نظام الضمان عن طريق استخدام مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الدولة المختلفة، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية لتعميم الإدماج المالي وتسهيل وصول الخدمات إلى السكان، ويستطيع الزبائن من خلال هذه الشراكة دفع الدفعات المترتبة عليهم من أجل التأمين بيسر وسهولة، وذلك بزيارة أقرب مكتب بريدي لهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الضمان البعيدة، ويعتبر ذلك جزءا من تدعيم التعاون المشترك بين الطرفين بهدف تحسين طرق جمع الاستحقاقات التأمينية من خلال تطبيق تقنيات إلكترونية حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة للأشخاص المؤمن عليهم.