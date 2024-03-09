هتعمليها بطريقه سهله وطعم لذيذ.. طريقة عمل المدلعة بالكنافة أحلي من المطاعم بكتير ومش هتفكري تشتريها تاني من برا

انتشرت طريقة عمل المدلعة بالكنافة في جميع محافظات الجمهورية بعد انطلاقها من أحد المطاعم في محافظة طنطا، حتى أنها أصبح المطاعم والمحالّ الخاصة بالمأكولات يتسابقون على من يخرجها بأفضل وأشهى طعماً، كما أن صارت ربات المنزل يريدون أن يجربوا كيفية عملها في المنزل بدلاً من طلبها من المطاعم والذي هو أصبح عادة لدى عدد كبير من السيدات اللاتي يفضلون عمل الوصفات الجديدة في المنزل.

طريقة عمل المدلعة بالكنافة

قبل شرح طريقة عمل المدلعة بالكنافة لا بد من توافر مقادير ومكونات المدلعة بالكنافة التالية:

ربع كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السمن.

معلقتان كبيرتا الحجم من السكر البودرة.

كوب واحد من السكر وكوب واحد من الماء وعصر نصف ليمونة أعمل الشربات.

كمية حسب الرغبة من الكريم شانتي والقشدة وصوص الشوكولاتة ونصوص الكاراميل لتزيين الوجه.

خطوات عمل المدلعة بالكنافة

بعد إحضار المكونات المطلوبة في عمل المدلعة بالكنافة للخروج بأفضل طعمًا يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم خلط كل من الكنافة مع السمن والسكر البودرة.

ثم يتم إحضار صينية ودهنها بكمية من السمن، ثم يفرد بها الخليط.

بعد ذلك توضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تكتسب اللون الذهبي.

ثم يتم إخراجها وسقيها بالشربات، والذي لا بد من أن يكون بارداً وتركها حتى تتشربه.

في صينية أخرى يتم وضع طبقة من الكنافة التي تم عملها، ثم توضع فوقها طبقة من الكريم شانتي، ثم طبقة من صوص الكاراميل، ثم طبقة من شكولاتة.

يتم تكرار هذه الخطوات حتى تنتهي المكونات كلها، وبعد ذلك يتم رش المكسرات حسب الرغبة.

السعرات الحرارية في حلوى المدلعة

في العادة ينصح بتناول قدر قليل صغيرة من حلوى المدلعة نظراً لارتفاع سعراتها الحرارية، كما ينصح بتناولها في وجبة الإفطار والابتعاد عن تناولها ليلا حتى يتمكن الجسم من الحرق طوال اليوم.

تحتوى حلوى المدلعة على مقدر 594 سعرا حراريا.

28 جراما من الدهون.

60 مليجراما من الكوليسترول.

81.6 جرام من الكربوهيدرات.

7.7 جرام من البروتين.

52 مليجراما من الصوديوم.