اعرف قبضك هينزل امتي.. رسميا تحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% لجميع الموظفين – شوف حسابك

ننشر لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، حيث قام الدكتور محمد معيط وزير المالية بالإعلان عن موعد صرف رواتب شهر مارس لكافة العاملين والموظفين بالدولة بالزيادات الجديدة التي صرح عنها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي هذا ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وقد قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن هذا الموعد اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، ويستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام؛ وذلك من أجل تخفيف الضغط والتجمعات على أماكن صرف رواتب العاملين، وكذلك ماكينات الصرف الآلي المختلفة، وسيكون جدول صرف الرواتب على النحو التالي:

الخميس 21 مارس أول أيام صرف مرتبات شهر مارس.

الأحد 24 مارس ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس.

الإثنين 25 مارس ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس.

الثلاثاء 26 مارس رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس.

الأربعاء 27 مارس خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس.

زيادة المرتبات بعد توجيهات الرئيس السيسي

كان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما سبق قد أعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6000 جنيه مصري بدلًا من 40000 للدرجة الوظيفية السادسة لتصبح الأجور بعد هذا القرار على النحو التالي:

الدرجة الوظيفية السادسة 6000 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية الخامسة 6500 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية الرابعة 7000 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية الثالثة 7500 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية الثانية 8000 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية الخامسة 8200 جنيه مصري.

درجة المدير العام وما يعادلها 9200 جنيه مصري.

الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 جنيه مصري.

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها 12.200 جنيه مصري.

وسوف نرصد لكم أماكن صرف معاشات شهر مارس، والتي جاءت كالتالي: