“فرحه هستيرية لكل نساء الجزائر” منحة المرأة الماكثة في الجزائر 2024 وطريقة التسجيل… فلوس بالكوم لكل النساء..!!

تقدم المنحة لعام 2024 المخصصة للنساء اللاتي يظهرن في المنازل نافذة هائلة من الفرص لمن يجدن صعوبة في البحث عن عمل بسبب الضرورات التي تجبرهن على التواجد بالبيت، حيث تشمل هذه الضرورات رعاية الأبناء أو كبار السن أو لأي دواع أخرى، وتوفر المنحة لهن إمكانية تحقيق الاستقلال المالي وبلوغ طموحاتهن الشخصية والمهنية.

منحة المرأة الماكثة في الجزائر

تتولى الهيئة الوطنية للتوظيف مسؤولية إدارة هذا البرنامج التعليمي، فهي تقدم الدعم المادي والتدريب اللازم للمرأة الراغبة في استغلال هذه الفرصة، ويتم تقديم البرنامج في جميع المحافظات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، ويتاح للمرأة التقديم من خلال الرابط المخصص لهذا الغرض، ويشترط البرنامج توافر معايير وشروط خاصة يجب أن تتحقق عند المتقدمات للحصول على المساعدات المادية والتدريب، مثل معايير القبول في البرنامج، الخبرة المسبقة في مجال معين، الجدية في الالتزام بالبرنامج التدريبي المقدم، وغيرها من المعايير التي تحددها الهيئة، وتسعى بعثة تدريب المرأة المنزلية لعام 2024 لتمكين النساء اللواتي يقمن بدور رعاية أسرهن في تطوير مهاراتهن وتحسين فرصهن الوظيفية، ما يسهم في تعزيز وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أن البرنامج يعزز من مساواة الجنسين ويحث النساء على مشاركة فاعلة في بناء المجتمع.

طريقة التسجيل في المنحة

للولوج إلى منصة الهيئة القومية للتشغيل، يرجى التوجه إلى الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية.

بالتالي يرجى النقر على خيار الدعم المادي المقدم للنساء اللواتي يظللن في المنازل للعام الرابع بعد عام ٢٠٢٠.

لديك أن تختار الولاية التي تعيش فيها بعد هذه الخطوة.

يرجى التأكد من تسليم المعلومات المطلوبة بدقة.

لا تهمل في تجميع كافة الوثائق والشهادات اللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

بعد أن تكمل تعبئة النموذج، اضغط على الزر المعد لإرسال طلبك.

ستتم مراجعة جميع الطلبات التي وصلتنا وسنتصل بك لإعلامك في حال تمت الموافقة على طلبك الذي تقدمت به.

المستندات المطلوبة

عند الانضمام لبرنامج الإقامة الخاص بالنساء، يصبح من الأهمية بمكان إحضار مستندات وأوراق رسمية محددة، وتشمل هذه الوثائق الضرورية العناصر التالية: