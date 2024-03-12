“مُتـــاح هُنـــا“ رابط طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024 eccp.poste.dz وخطوات التجديد

في ظل سعي الحكومة الجزائرية للتحول الرقمي ومواكبة العصر قامت الهيئة العامة للبريد بإطلاق رابط طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024، ويتم استخدام تلك البطاقة في جميع المعاملات البنكية كما يمكن استخدامها لجميع الطلبة والطالبات في دفع المصروفات الدراسية الخاصة بهم في مرحلة البكالوريا، ولذلك تصدر البحث عن كيفية استخراج البطاقه الذهبية مواقع التواصل، ونوضح فيما يلي كيفية استخراج البطاقة والشروط الواجب توافرها للحصول عليها

رابط طلب البطاقة الذهبية من بريد الجزائر 2024

في ظل سعي الهيئة العامة للبريد الجزائري للتسهيل على المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وعدم انتظارهم لفترة طويلة أمام مكاتب البريد قامت بإطلاق البطاقه الذهبية من بريد الجزائر 2024 وذلك حتى يتمكن المواطن من دفع جميع المعاملات الخاصة به بطريقة سهلة ونبين فيما يلي خطوات التسجيل اللازمة لذلك:

أولا: يتم تحميل التطبيق على الهواتف الجوالة من خلال متجر التطبيقات وتحميله على الهاتف الخاص به.

ثانيا: يقوم المواطن بإدخال جميع البيانات الخاصة المطلوبة للتسجيل.

ثالثا: النقر على خدمات البطاقة الذهبية

رابعا: ملء الإستمارة المتواجدة بطريقة صحيحة اسم المتقدم كاملا بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية. الخاص به ورقم الهاتف الجوال ثم الضغط على إرسال

في حالة صحة جميع البيانات المرفقة يتم التأكيد انه تم الموافقة على استخراج البطاقة الذهبية ثم استلامها.

خطوات تجديد البطاقه الذهبية بالجزائر 2024

قامت هيئه البريد الجزائرية بالإعلان أنه في حاله انتهاء مدة صلاحية البطاقة الذهبية يمكن للمواطنين العمل على تجديد البطاقه عن طريق البريد الالكتروني ونوضح فيما يلي الخطوات اللازمة للتجديد: