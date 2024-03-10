“المواعيد الجديدة” جدول مواعيد غلق المحلات والمولات خلال شهر رمضان 2024 بجميع المحافظات

مواعيد غلق المحلات في رمضان، هناك العديد من المواطنين الذين يبحثون عن المواعيد التي سيتم فيها غلق المحلات في شهر رمضان المبارك، حيث أن تلك المواعيد تكون بناءً على مواعيد شهر رمضان الرسمية، كما أن تلك المواعيد قد تم وضعها بقرار رسمي من الوزارة والتنمية المحلية، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن جميع تلك القرارات وأيضًا عن المواعيد التي سيتم فيها غلق المحلات في رمضان.

مواعيد غلق المحلات في رمضان

هناك بعض القوانين التي قد تم وضعها في العام الجديد وخاصةً في الفترة الحالية وهي قبل شهر رمضان المبارك، حيث أن تلك القنوانين تتعلق بمواعيد غلق المحلات في رمضان، ففي شهر رمضان المُبارك سيتم تطبيق القوانين التالية:

المادة الأولى: تنص هذه المادة على غلق المحلات في الشهر الكريم على أنه سيتم فتح المحلات وأيضًا المطاعم إلى الساعة الثانية صباحًا، كما أنه ستكون خدمة التيك أواي متاحة على مدار اليوم بأكمله.

المادة الثانية: تنص هذه المادة على أن المواعيد الرسمية لا تسير على المحلات الخاصة بالبقالة وأيضًا السوبر ماركت وجميع المستلزمات اليومية.

المادة الثالثة: تنص هذه المادة على أنه سيتم بدء العمل وتطبيق هذا القانون من اليوم العاشر من شهر مارس لحين انتهاء الشهر ومن بعده لحين انتهاء العيد.

غلق المولات في رمضان

هناك أيضًا بعض القوانين الخاصة بغلق المولات في شهر رمضان، حيث أن تلك القوانين تأتي على النحو التالي: