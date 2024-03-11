“يافرج الله الحنفيه فتحت خلاص”.. شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين2024… فلوس بالكوم جيالك!!

في العديد من البلدان، يوجد نظام للمعاش المبكر يتيح للأفراد الخروج من سوق العمل في سن مبكرة والاستفادة من مكافأة كبيرة قبل وصولهم لسن التقاعد الرسمية، ويهدف هذا النظام إلى تشجيع الموظفين على الاعتزال مبكرا بطريقة تحفزهم وتحافظ على مصلحتهم المالية في المستقبل.

شروط قانون التأمينات والمعاشات الجديد للمعاش المبكر

حدد القانون الجديد للتأمينات والمعاشات عدة شروط يجب تحقيقها للتأهل للخروج على المعاش المبكر، ومن هذه الشروط يتضمن ما يلي:

يجب أن يكون لديك فترة اشتراك تأميني تتجاوز 20 عاما، وتزداد إلى 25 عاما بحلول يناير 2025. الفترة التأمينية يجب أن تؤهل لمعاش لا يقل عن 50٪ من دخل التسوية الأخيرة. المؤمن عليه يجب أن يمتلك فترة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة وستة أشهر متقطعة. يمنع على المتقاعد المبكر التعيين في أي مؤسسة حكومية أخرى. يشترط تسوية جميع الحقوق التأمينية مع إضافة خمس سنوات.

شروط قانون التأمينات والمعاشات الجديد للمعاش المبكر للقطاع الخاص

يتطلب الحصول على المعاش المبكر للقطاع الخاص وفقا للقانون الجديد:

أن يكون الموظف في عمر 50 سنة على الأقل.

عدم توقيع أي إجراء تأديبي خلال فترة العمل.

يجب أن يكون لديه فترة اشتراك كافية في تأمين الشيخوخة والعجز.

يحق للعامل الحصول على معاش يعادل لا يقل عن 50٪ من آخر أجر تم تحديده أثناء فترة العمل.

طريقة التقديم على المعاش المبكر

إذا كنت ترغب في تقديم طلب للحصول على معاش مبكر، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

قدم صورة من بطاقة الرقم القومي.

قدم صورة من شهادة التأمينات الاجتماعية.

قدم شهادة من جهة العمل المعنية.

كتابة إقرار من الموظف المؤمن عليه يفيد بأنه قد خضع لأي أحكام قانون التأمينات.

بعد إتمام هذه الخطوات، سيتم صرف المعاش المبكر، وذلك عن طريق البريد المصري بجميع فروعه.

يرجى الانتباه إلى أنه يمكنك إضافة أي معلومات إضافية أو وثائق أخرى قد تكون مطلوبة بناء على متطلبات الجهة المسؤولة عن صرف المعاش المبكر.

كيفية حساب قيمة المعاش التقاعدي حين يطلع الشخص ما إلى المعاش قبل بلوغه السن القانونية المحددة للتقاعد.

أفادت المصادرما بعدد من الأمثلة التي توضح الحالات للأفراد الراغبين في التقاعد المبكر للفئة العمرية التي تتراوح من 50 إلى 60 عاماً، وقد بينت الطريقة لحساب المعاش التقاعدي المبكر من خلال المعادلة التالية: “يجري احتساب الأجر الأساسي × عدد سنوات الاشتراك في التأمين × معامل التأمين الذي يتعلق بسن الفرد”، مشيرة إلى أن الشخص يكون مؤهلة للتقاعد المبكر إذا كانت النتيجة النهائية تفوق 50% من الأجر الأساسي، أما إذا كانت القيمة أقل من النصف، فهو لا يستحق التقاعد المبكر.