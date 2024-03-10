رابط منصة مظلتي.. الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، هناك الكثير من الأشخاص الذين يتساءلون عن الوجبة السابعة التابعة للرعاية الإجتماعية، حيث ان هناك بعض الأسماء الذين يكونون في تلك الوجبة وهم الذين قد تقدموا للدخول بها من قبل في الرعاية الاجتماعية، ولهذا فإننا سنعرض لكم اليوم في هذا المقال عن جميع التفاصيل الخاصة بأسماء المشمولين في الوجبة السابعة التابعة لتلك الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتم تنفيذها لكي يستطيع المواطن معرفة ما إذا كان من ضمن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية أم لا في الوجبة السابعة، حيث أن تلك الأسماء يمكننا التعرف عليها من خلال الآتي:

يتم أولًا الدخول على منصة مظلتي

يتم بعد ذلك إدخال الرمز الخاص بالتحقق الذي سيظهر أمام المواطن.

يتم الدخول على القسم الخاص بالخدمات الالكترونية.

يتم تحديد الأسم المراد البحث عنه من بين الأسماء المشمولة.

يتم بعد ذلك كتابة الرقم الخاص بالوجبة وهو الوجبة السابعة.

يتم إدراج جميع البيانات التي تكون شخصية بالاسم المراد البحث عنه.

يتم تحميل الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين.

شروط الاشتراك بالوجبة الخاصة بالرعاية الاجتماعية

هناك العديد من الشروط التي يجب أن يتم تحقيقها لكي يتم قبول المواطنين في الوجبة السابعة في الرعاية الاجتماعية، فمن ضمن تلك الشروط: