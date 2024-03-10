موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 في العراق والاستعلام عنها إلكترونياً

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، هناك العديد من المواطنين العراقيين الذين قد وصلوا لمرحلة المعاشات وأصبحوا متعاقدين، حيث أن هؤلاء المواطنين يتساءلون عن المواعيد التي تخص صرف رواتبهم، فقد تم الإعلان عن هذا الميعاد من قبل وزارة المالية الخاصة بالعراق، كما أن تلك الوزارة قد قامت بمساعدة هؤلاء المتقاعدين بتوفير الدعم اللازم الذين يحتاجوه، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن الموعد الخاص بصرف تلك الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

هناك العديد من الأمور التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين، حيث أن هؤلاء المواطنين يقومون بالبحث عن المواعيد الخاصة بصرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، حيث أن وزارة المالية قد قامت بالإعلان عن هذا الميعاد والذي سيكون في صرف الرواتب متاحًا لجميع المتقاعدين في العراق، فيكون موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق في أول الأيام من كل أول شهر ميلادي، حيث كان الموعد الخاص بصرف رواتب شهر مارس في يوم 29 من الشهر وأيضًا في يوم 1 من مارس، بالإضافة إلى أن هناك زيادة قد تم إضافتها لجميع تلك المرتبات، وقد وصلت تلك الزيادة إلى 100 ألف دينار.

الاستعلام عن زيادة الرواتب

هناك العديد من المواطنين الذين يقومون بالتساؤل عن الزيادة الخاصة برواتب المتقاعدين وما هي عددها، فأصبح بإمكانهم أن يقوموا بعملية الاستعلام من خلال الخطوات التالية: