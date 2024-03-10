شوف الأشقياء بيعملوا ايه.. تنزيل تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات

قناة توم وجيري أطفال هي من أهم قنوات الأطفال الفضائية التي لها دور كبير في إذاعة العديد من الأفلام والبرامج الكرتونية والطفولية المميزة، فضلاً عن أن القناة كذلك يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال في مختلف دول العالم العربي، وهي تقدم المحتوى بجودة عالية وإشارة قوية، كما يمكن استقبال القناة على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 نايل سات

ويسهل القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات، وفقًا للمعلومات الأتيه:-

التردد الخاص بقناة توم وجيري يكون 12149.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل ترميز قناة توم وجيري فهو 27500.

معامل تصحيح الخطا : ⅚.

تردد قناة توم وجيري

ويمكن كذلك استقبال قناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا للنحو الأتي:-

القمر الصناعي يكون العرب سات.

استقطاب القناة يكون أفقي.

بينما معدل الترميز فهو 27500.

برامج قناة توم وجيري أطفال 2024

تقدم قناة توم وجيري أطفال العديد من البرامج المميزة والأفلام الكرتونية التي يعشقها الكبار والصغار، ومن بينها الأتي:-

مغامرات القط والفأر في المنزل. مغامرات القط والفأر والكلب في الجنينة. سبونج بوب. سكوير بانتس. عائلة سيمبسون. كذلك يتم تقديم مسلسل حكايات عالمية. كابتن ماجد. وغيرها من الأعمال الطفولية الأخرى التي تقوم القناة بتقديمها على مدار الساعة.

خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال 2024 نايل سات وعرب سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على النايل سات والعرب سات، كما على النحوالأتي:-

أن يتم التحكم بالريمود.

كذلك يتم إدخال التردد الجديد لقناة توم وجيري.

تحديد القمر الصناعي الخاص بالقناة.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

على أن يتم تحديث تردد قناة توم وجيري من وقت إلى أخر من قبل العاملين في القناة من أجل سهولة استقبالها، إضافة إلى أن القناة تقوم كذلك بعرض العديد من الأفلام الطفولية المميزة التي يعشقها شريحة كبيرة من الصغار، ويرغبو في مشاهدة القناة على مدار الساعة دون توقف وبلا ملل.