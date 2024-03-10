“شاومي هتاكل سوق الموبايلات” مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13 xiaomi redmi note الجديد

مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13، من بعد أن قامت شركة شاومي بإطلاق الهاتف الرائع ريدمي نوت 13 وهناك العديد من التساؤلات التي تخص هذا الهاتف، حيث أن هناك العديد من العملاء الذين يقومون بتفضيل هواتف شاومي عن غيرها من الهواتف الأخرى، ولهذا سنعرض لكم اليوم في هذا المقال كل ما يتعلق بهاتف شاومي الجديد ريدمي نوت 13، كما سنتعرف على مواصفات وسعر هذا الهاتف.

مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13

يبحث الكثير من الناس عن المواصفات التي تخص هاتف شاومي ريدمي نوت 13 الجديد، حيث أن هذا الهاتف قد أحدث ضجة كبيرة في عالم الهواتف الذكية، فسنعرض لكم مواصفات وسعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13 كالآتي:

يدعم الهاتف العديد من أنواع الشبكات المختلفة مثل 2G – 3G – 4G.

يدعم الهاتف أيضًا GPRS وEDGE.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين فيه من النوع Nano SIM.

حجم الشاشة في الهاتف تصل إلى 6.67 بوصة، كما أن أبعادها تكون 20:9.

نوع الشاشة في الهاتف تكون AMOLED.

يكون معدل اللمس في الشاشة 2160 هرتز.

يوجد بالهاتف خيارات تخزين متنوعة منها 128 جيجا مع 6 جيجا رام، و128 جيجا مع 8 جيجا رام، و256 جيجا مع 8 جيجا رام.

سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13

يتساءل العديد من الناس عن سعر الهاتف الذي يحمل جميع تلك المواصفات المميزة، فيكون سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 13 كالآتي: