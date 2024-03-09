ألحق لم منهجك.. رسميا جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقًا لوزارة التربية والتعليم

قام الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالتساؤل عن جميع ما يخص جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث إن الدكتور رضا حجازي قد نوه عن اعتماده رسميًا، وكما نعلم أن تلك المرحلة من أهم المراحل في حياة الطلاب، إذ إنها تقوم بتحديد مصيرهم في التحاقهم بالكلية، وفي هذا المقال سوف نرفق جميع التفاصيل التي تخص هذا الجدول.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

بين وزير التربية والتعليم أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 تم اعتماده بصورة رسمية على أن يكون بداية الامتحانات في يوم 10 يونيو 2024، كذلك أن الانتهاء منها سيكون في يوم السبت الذي سيكون موافق 20 يوليو 2024.

جدول الثانوية العامة

أوضح وزير التربية والتعليم جدول الثانوية العامة للعام الجاري 2024م، والذي قد جاء كما يلي:

يوم الإثنين الذي سيوافق 10 يونيو 2024 تكون مادة التربية الدينية.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 مادة التربية الوطنية.

كذلك ان يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 مادة اللغة العربية الورقة الأولى.

يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 مادة اللغة العربية الورقة الثانية.

يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية.

يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 مادة الجغرافيا ورقة أولى.

كذلك يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 ماده الجغرافيا ورقه ثانية.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 مادة الفلسفة والمنطق.

يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقه أولى وثانية.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 مادة علم النفس وكذلك علم الاجتماع.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 مادة التاريخ ورقه أولى.

يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024 مادة التاريخ ورقه ثانية.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 مادة الاقتصاد.

يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 مادة الإحصاء.

اجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية 2024.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني راعت توزيع فترات زمنية عادلة بين امتحانات المواد الدراسية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وتعمل حاليًا كافة مديريات التربية والتعليم على اختيار اللجان الامتحانية في جميع محافظات الجمهورية، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة لضمان سلامة الطلاب في ظل انتشار الأوبئة المعدية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني راعت إعطاء إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث تبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 15 يونيو وتنتهي يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، حيث يتم تعطيل كافة أعمال الامتحانات في جميع محافظات الجمهورية.