ما هي حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر بعد قرارات البنك المركزي وكم يبلغ سعر الوقود اليوم

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر، ارتفعت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر، وخاصة بعد قرار البنك المركزي فيما يخص التعويم بالإضافة إلى اجتماع وزارة البترول، ويتساءل العديد عن أسعار البنزين حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر

يتصدر عنوان حقيقة ارتفاع أسعار البنزين في مصر محركات البحث على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، حيث يعتبر سعر البنزين من أهم المواضيع التي يتداولها المواطنين فيما بينهم ويتم متابعتها بشكل مستمر، ويتساءل الكثير عن أسعار البنزين في الوقت الحالي وهي كالتالي:

سعر لتر بنزين 80 حوالي عشرة جنيه.

سعر لتر بنزين 92 حوالي 12 جنيه تقريبا.

سعر لتر البنزين 95 حوالي 13 جنيه تقريبا.

أما بالنسبة لسعر السولار فقد سجل سعر السولار اليوم بالسوق المحلي حوالي ثمانية جنيه تقريبا، بينما وصل سعر لتر الكيروسين إلى تسعة جنيه تقريبا، ووصل سعر أسطوانة بوتاجاز حوالي 70 جنيه تقريبا.

ارتفاع سعر البنزين

يعتبر سعر البنزين في مصر من أكثر المواضيع الهامة بين المواطنين، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية يتابع المواطنون أسعار البنزين باهتمام، وترجع أسباب ارتفاع سعر البنزين إلى عدة أسباب منها وأهمها هو سعر الدولار بالإضافة إلى أسعار خام البترول على المستوى العالمي والنقل البحري، وفي حالة تحريك أسعار البنزين تعمل الحكومة على تثبيت سعر السولار مراعاة للمواصلات وسيارات النقل العام لتجنب ارتفاع سعر الأجرة.