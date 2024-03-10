متى صرف معاشات شهر أبريل 2024 وكم تبلغ قيمة الزيادة الجديدة في المعاش وموعد تطبيقها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة، ارتفعت معدلات البحث حول موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن حقيقة تبكير موعد صرف معاشات أبريل، وذلك بعدما تم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة، وفي هذا المقال سنعرض موعد صرف معاشات شهر ابريل.

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة

يعتبر موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة من أكثر العناوين التي تتصدر محركات البحث على شبكة الانترنت، وخاصة بعد آخر الأخبار المنتشرة في الآونة الأخيرة والتي تتضمن تبكير معاشات شهر أبريل ولكن في المقابل أعلنت وزارة المالية أن كافة الأخبار المتداولة حول تبكير معاشات شهر ابريل لا صحة لها من الأساس وسيتم صرف معاشات أبريل في الموعد المحدد وهو الأول من أبريل من العام الحالي، وفي حالة حدوث أي تغيير في مواعيد صرف المعاشات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

الاستعلام عن معاشات شهر ابريل

يبحث الكثير من مستحقي المعاشات عن كيفية الاستعلام عن معاشات أبريل، حيث أتاحت الهيئة القومية للمعاشات إمكانية الاستفسار عن كل ما يخص معاشات أبريل من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الإنترنت، والجدير بالذكر أنه تم صرف المعاشات لأول مرة بالزيادة الجديدة في شهر مارس الحالي، حيث قد أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق عن زيادة المعاشات بنسبة 15% وتقدر قيمة هذه الزيادة بحوالي 74 مليار جنيه ويستفيد من هذه الزيادة حوالي 11.5 مليون مواطن مصري مستحق للمعاشات.