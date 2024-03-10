“كله مستنى الزيادة” متى تنزل مرتبات شهر مارس 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه
موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة، يعتبر موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة من أكثر العناوين تداولا على مختلف مواقع شبكة الإنترنت بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعدما تم الإعلان عن زيادة المرتبات في وقت سابق، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة.
موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة
ارتفعت معدلات البحث الفترة الماضية حول موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة، وأعلنت وزارة المالية عن المواعيد المحددة لصرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة حيث يبدأ موعد صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 21 مارس من العام الحالي ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي، ويمكن صرف المرتبات من خلال فروع مكاتب البريد المصري المتواجدة في مختلف المحافظات أو من خلال ماكينات الصرف الآلي atm، أو عن طريق مختلف البنوك المصرية، كما يمكن صرف المرتبات من خلال منافذ شركة فوري أو من خلال المحافظ الالكترونية.
جدول مرتبات مارس بعد الزيادة
أعلنت وزارة المالية عن جدول مرتبات شهر مارس بعد تطبيق الزيادة الجديدة، وهو كالتالي:
- مرتبات شهر مارس للدرجة الممتازة 12.200 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس للدرجة العالية 10200 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس لدرجة المدير العام 9200 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس للدرجة الأولى 8200 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس الدرجة الثانية 8000 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس الدرجة الثالثة 7500 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس للدرجة الرابعة 7000 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس الدرجة الخامسة 6500 جنيه بعد الزيادة.
- مرتبات شهر مارس للدرجة السادسة 6000 جنيه بعد الزيادة.