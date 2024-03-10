“كله مستنى الزيادة” متى تنزل مرتبات شهر مارس 2024 بعد تطبيق الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة، يعتبر موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة من أكثر العناوين تداولا على مختلف مواقع شبكة الإنترنت بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعدما تم الإعلان عن زيادة المرتبات في وقت سابق، وفي هذا المقال سنتعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة.



موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة

ارتفعت معدلات البحث الفترة الماضية حول موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة، وأعلنت وزارة المالية عن المواعيد المحددة لصرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة حيث يبدأ موعد صرف المرتبات يوم الخميس الموافق 21 مارس من العام الحالي ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس من العام الحالي، ويمكن صرف المرتبات من خلال فروع مكاتب البريد المصري المتواجدة في مختلف المحافظات أو من خلال ماكينات الصرف الآلي atm، أو عن طريق مختلف البنوك المصرية، كما يمكن صرف المرتبات من خلال منافذ شركة فوري أو من خلال المحافظ الالكترونية.

جدول مرتبات مارس بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول مرتبات شهر مارس بعد تطبيق الزيادة الجديدة، وهو كالتالي: