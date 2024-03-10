خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، أصبح الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من أكثر العناوين المتصدرة على محركات البحث لجميع مستحقي معاشات تكافل وكرامة، حيث يتساءل العديد من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن المعاشات، ولهذا السبب أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة للاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة من الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الانترنت.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يعتبر الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من أكثر المواضيع التي يتداولها العديد من المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات المستفيدة من تكافل وكرامة، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن المعاشات من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على شبكة الانترنت، ويتم ذلك من خلال إدخال الرقم القومي لمستحقي المعاش في خانة الاستعلام، ليظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام وتظهر نوع بطاقة الدعم النقدي بالإضافة إلى حالة البطاقة سواء كانت سارية أو متجمدة أو تم إيقافها والسبب وراء ذلك، وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق عن زيادة معاشات تكافل وكرامة في مارس الحالي بقيمة 15%، وتأتي هذه الزيادة من منطلق مساعدة المواطنين ودعمهم والمساهمة في التخفيف من أعباء المعيشة.

شروط صرف معاش تكافل وكرامة

هناك عددا من الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لصرف معاش تكافل وكرامة، وهذه الشروط كالتالي: