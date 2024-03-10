“التحديث الجديد” طريقة تنزيل لعبة اي فوتبول بيس eFootball PES 2024 على الموبايل

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول 2024 على الموبايل، عند كل إصدار جديد للعبة بيس يتسابق محبي كرة القدم في تنزيلها، وذلك للاستمتاع بأفضل تجربة لعب على مستوى العالم، وفي هذا الوقت فقد تم تنزيل الإصدار الجديد لبيس 2024، حيث أصدرت شركة كونامي اللعبة على أجهزة Android ، وكذلك iOS، مما يمكنك من الاستمتاع بتجربة المباريات في أي وقت وأي مكان، بالإضافة إلى سهولة تحميلها مجانًا من الموقع الرسمي الخاص بشركة كونامي، أو جوجل بلاي وآب ستور.

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول 2024 على الموبايل

هناك عدد من الخطوات يمكنك اتباعها لكي تستطيع أن تقوم بتنزيل لعبة أي فوتبول 2024 على هاتفك، وتتلخص هذه الخطوات في النقاط التالية:

أولاً بالانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بشركة Konami .

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة الألعاب.

بعد ذلك نقوم باختيار eFootball PES 2024.

ثم نقوم بالضغط على تنزيل.

لكي تستطيع الاستمتاع باللعبة يجب أن تقوم بإنشاء حساب على موقع كونامي، وإذا كنت تمتلك حساب بالفعل فقم بتسجيل الدخول إليه.

بعد أن تقوم بتحميل اللعبة، قم بتثبيتها عبر هاتفك.

إذا أردت أن تقوم بتنزيلها من خلال جوجل بلاي وآب ستور قم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث ثم قم بتنزيلها.

ما هي مميزات لعبة أي فوتبول 2024 ؟

تتميز لعبة أي فوتبول بالعديد من المزايا التي تجذب الكثير من اللاعبين إليها، ويمكن تلخيص هذه المزايا في النقاط التالية: