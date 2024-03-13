افــتـــح مظلتي .. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كافة المحافظات بصيغة pdf علي الهاتف

يواصل المستفيدون البحث عن اسماء المشمولين وكذلك يواصلون تراقبهم للإعلان عن القوائم الجديدة التي تحمل أسماء الأشخاص أصحاب الحق في الحصول على الدعم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وبالأخص الوجبة السابعة التي تأخر صدورها مما يجعل المواطنين العراقيين المحتاجين لهذا الدعم، يتابعون بشغف يومي أي معلومات جديدة يمكن أن تصدر عن الجهات المسؤولة عن توزيع هذه المساعدات.

اسماء المشمولين

تعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية تمام الإدراك بأن هناك تأخيرا في الإعلان عن قوائم الرعاية الاجتماعية، وتشير إلى أن عملية فرز الطلبات المقدمة تتطلب وقتا طويلا نظرا للعدد المتزايد من المتقدمين، وهذا يعني أن هناك وقتا حتى يتم الإعلان عن اسماء المشمولين وكذلك الدعم المالي الذي يؤثر بشكل كبير على حياة المستفيدين.

أما إذا كنت تتساءل عزيزي المتابع حول شروط الانضمام لبرنامج الرعاية الاجتماعية، فقد أوضحت الوزارة الشروط التالية:

الجنسية العراقية.

الإقامة داخل العراق.

عدم تجاوز عدد أفراد الأسرة الواحدة لأربعة أفراد.

وجود أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.

عدم امتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة مالية كبيرة.

تقديم الوثائق الداعمة للطلب.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية

في حال كنت ترغب عزيزي المتابع في الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية وكذلك إذا كنت ترغب في معرفة الأسماء التي تعد ضمن برامج الرعاية الاجتماعية، فقد أعلنت الوزارة أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على القوائم من خلال منصة مظلتي، تلك المنصة التي تعتبر من المنصات الموثوقة والتي يفضل التعامل معها الكثير من المستفيدين.

على أن تكون خطوات الاستعلام عن الدعم جاءت على هذا النحو التالي: