“أعلى فائدة” تعرف على تفاصيل شهادات 30% الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر

شهادات 30% الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر، تم الإعلان مؤخرًا من قبل البنك الأهلي والبنك النصر باعتبارهم أكبر مؤسسات بنكية في مصر عن طرح شهادات جديدة مدتها تكون ثلاث سنوات بفائدة متناقصة، وجاء هذا القرار بعد قام البنك المركزي المصري بزيادة معدلات الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وتكون الفائدة على الشهادة المطروحة من البنك الأهلي وبنك مصر بمعدل 30% للسنة الأولى، أما السنة الثانية فتكون الفائدة بنسبة 25%، والسنة الثالثة بنسبة 20%، تابع معي.

شهادات 30% الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر

كما ذكرت أن البنك الأهلي والبنك المصري قاما بـ طرح شهادة استثمار جديدة مدتها 3 سنوات تكون فائدتها بنسبة 30%، ولكن ذلك في السنة الأولى فقط، وتقل بنسبة 5% في السنتين الأخيرتين، ويتم صرف العائد بشكل سنوي، أما الشهادة البلاتينية المتناقصة ذات الثلاث سنوات، فقد قرر البنك الأهلي تعديل سعر العائد الخاص بهذه الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية صرف العائد كل شهر، وتصبح بسعر سنوي 26% للعام الأول، و22% للعام الثاني، و18% للعام الثالث، وذلك وفق الإصدارات الجديدة يوم 6 مارس 2024.

لماذا تحرر سعر الجنيه الذهب

جاء سعر تحرير الجنيه الذهب بعد القرار المفاجئ لرفع الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الذي قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وجاء سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، إلى 27.25%، و28.25%، و27.75%، على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ومن ضمن قرارات البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، حيث وصل إلى الدولار إلى أكثر من 50 جنيه مصري في بنك مصر.