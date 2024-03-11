مرتبك وصل لـ 10000 جنيه.. صرف مرتبات مارس بالزيادة الجديدة خلال ايام + هل يتم تبكير مرتب شهر ابريل

هل ستصرف مرتبات مارس مبكرا؟ تتصدر هذه الاستفسارات قائمة الأسئلة الشائعة عبر منصات التواصل الاجتماعي من ناحية وكذلك عبر محركات البحث المحلية من ناحية أخرى، لا سيما أنه مع اقتراب شهر رمضان يحتاج الموظفون إلى تأمين احتياجات هذا الشهر الكريم، وهذا يتطلب أن يكون لديهم الأموال الكافية لذلك ومن هنا فإننا قررنا أن نقدم لكم توضيحا حول مواعيد صرف الرواتب وما حقيقة الأخبار المتداولة حول تقديم مرتبات هذا الشهر.

مرتبات مارس

في ظل حاجة جميع العاملين في القطاع الحكومي أو العاملين في القطاع الخاص لوجود الأموال التي تؤهلهم لشراء مستلزمات شهر رمضان وجدنا أن هناك سيلا من الأخبار المنتشرة التي تؤكد وتشير في الوقت ذاته لإمكانية تقديم صرف مرتبات مارس، وعلى الرغم من أن الخبر قد يكون مفرحا إلا أنه من الضروري التأكد من صحته من المصادر الرسمية.

وفي هذا السياق أوضحت وزارة المالية أنه لا أساس لما يتم تريديه على الألسنة حول تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر مارس، ومن الجدير بالذكر أنه لم تصدر بعد أي قرارات رسمية تؤكد على هذا الأمر وبالتالي يتوقع أن تصرف رواتب مارس في المواعيد المعتادة، ابتداء من يوم الخميس 21 مارس وتستمر لمدة 5 أيام حتى الوصول إلى يوم 27 مارس.

ما هو الحد الأدنى للأجور في مصر؟

في ضوء وجود وتطبيق زيادة في مرتبات الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وجدنا أن هناك الكثير من الأشخاص يتساءلون حول الحد الأدنى للأجور في مصر والتي سوف يتم زيادته على مرتبات مارس، علما بأن الحد الأدنى للأجور تم تحديد وفقا للدرجة الوظيفية للعامل في القطاع الحكومي وكذلك الجهاز الإداري للدولة، على أن يتلخص الحد الأدنى على هذا النحو التالي: