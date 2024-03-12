“منحة ال 30 دينار شهري“ شروط التسجيل في منحة الاطفال دون 6 سنوات 2024 في تونس

تسعى الحكومة التونسية للنهوض بالمجتمع التونسي نحو حياة كريمة ولتحسين المستوى المعيشي للمواطنين لذا تقوم الدولة بتقديم المساعدات والمنح للفئات الأكثر احتياجا من خلال وزارة الشؤون الإجتماعية ومن تلك المساعدات التي تقوم الدولة بصرفها لكثير من فئات الشعب التونسي منحة الأطفال دون 6 سنوات وتسعى الدولة من خلال تلك المنحة بتوفير مستوى معيشي جيد للأسرة التونسية ممن ليس لديهم عائل أو دخل شهري ثابت ونوضح فيما يلى بعض الشروط اللازمة لصرف تلك المنحة

صرف منحة الأطفال دون ست سنوات

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية بعرض كافة التفاصيل حول صرف منحة الأطفال دون ست سنوات من خلال الإعلان الرسمي ونوضح فيما يلي أهم تفاصيل ذلك البيان:

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بالتوضيح، أن تلك المنحة المقدمة للأطفال هي إحدى المنح التي تقوم بها الدولة التونسية وتندرج تحت منظومة الأمان الإجتماعي بالدولة وقام رئيس الهيئة العامة للنهوض الإجتماعي بالوزارة بتوضيح أن تلك المنحة التي تقوم بها الدولة خاصة للأسر الأكثر احتياجا و محدودي الدخل وذكر أيضا أن قيمة تلك المنحة تبلغ 30 دينار تونسي للطفل الواحد داخل الأسرة وهي تصرف بشكل شهري دائم وكما قال أنه يبلغ عدد المستفيدين من تلك المنحة يبلغ 138 ألف طفل داخل الأراضي التونسية كما بين أن تلك المنحة مستمرة منذ إطلاقها عام 2022 وأن الدولة مستمرة في الرعاية الإجتماعية للأسر الأكثر احتياجا للعام الثالث على التوالي

شروط التسجيل في منحة الطفل دون ست سنوات بدوله تونس

قامت وزارة الشؤون الإجتماعية التونسية بتوضيح كافة الشروط التي يجب توافرها حتى يتم التسجيل للحصول على منحة 30 دينار تونسي دون 6 سنوات نوضحها فيما يلى: